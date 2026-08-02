“En las manos de Jesús, lo poco siempre se convierte en mucho”, afirmó el padre Oscar Mentimurro durante la Misa en la Catedral

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La Iglesia Catedral Santo Domingo de Guzmán fue escenario de una nueva celebración de la Santa Misa en el marco de Día de Precepto, presidida por el padre Oscar Mentimurro, quien centró su homilía en el Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, convocando a los fieles a vivir la compasión y la solidaridad como parte del compromiso cristiano.

Durante su reflexión, el sacerdote sostuvo que el Evangelio invita a “pensar con el corazón” y recordó que el discípulo de Jesús está llamado a repetir los gestos de Cristo, especialmente a través de la misericordia y el servicio al prójimo.

“Siempre podemos dar algo para el otro” y “en las manos de Jesús, lo poco siempre se convierte en mucho”, expresó el padre Mentimurro, al tiempo que animó a los presentes a poner su vida en manos del Señor para que Él multiplique la esperanza, la paz, el amor y todo aquello que hace falta en la vida cotidiana.

En el tramo final de la homilía, el sacerdote exhortó a que el mensaje del Evangelio se traduzca en acciones concretas. “Vivamos la compasión en nuestros lugares”, pidió, al invitar a llevar ese compromiso a la familia, el trabajo, la escuela y cada espacio de la vida diaria.

Como complemento de la celebración, la Santa Misa fue transmitida por el canal de YouTube de Cadena Nueve, un servicio que el medio ofrece los domingos a la hora 8, para que los fieles de la diócesis, especialmente quienes por razones de salud, edad o distintas circunstancias no pueden asistir presencialmente al templo, puedan participar de la Eucaristía desde sus hogares.