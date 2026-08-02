Paro docente: el Gobierno advirtió que exigirá el 75% de las clases y aplicará sanciones si no se cumple

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En la antesala del paro nacional docente previsto para este lunes, el Gobierno nacional advirtió que los gremios deberán garantizar el funcionamiento de al menos el 75% del servicio educativo, tal como establece la normativa vigente que declara a la educación como actividad esencial. En caso de incumplimiento, anticipó que aplicará las sanciones correspondientes.

La advertencia fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, a través de dos comunicados oficiales. En ellos recordó que la reforma laboral establece la obligación de asegurar una prestación mínima durante las medidas de fuerza y anunció que se realizarán inspecciones en establecimientos educativos de todo el país.

Según informó la cartera nacional, se llevará adelante un operativo de fiscalización mediante inspecciones muestrales para verificar que las entidades sindicales respeten el piso del 75% de prestación habitual del servicio educativo. De comprobarse incumplimientos, se activarán los protocolos previstos para aplicar las sanciones correspondientes.

La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional docente, una recomposición salarial frente a la pérdida del poder adquisitivo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el Gobierno nacional al inicio de la actual gestión.

En la provincia de Buenos Aires, el paro contará con la adhesión de SUTEBA y de los restantes sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense, entre ellos FEB, UDOCBA, SADOP y AMET. También se sumarán docentes de distintas universidades nacionales, incluida la Universidad Nacional de La Plata.

Se trata de la primera medida de fuerza nacional que se desarrolla bajo la vigencia de la normativa que declara a la educación como actividad esencial, por lo que el cumplimiento de la prestación mínima será observado de cerca tanto por el Gobierno como por las organizaciones gremiales, que mantienen cuestionamientos judiciales sobre la constitucionalidad de esa disposición.

Desde Capital Humano, además, exhortaron a todos los actores del sistema educativo a priorizar el derecho de niños y jóvenes a la educación y a respetar la legislación vigente, con el objetivo de brindar previsibilidad a las familias en el inicio del segundo tramo del ciclo lectivo.