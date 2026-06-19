A 142 años de su muerte, recuerdan el legado de Juan Bautista Alberdi, el padre intelectual de la Constitución Argentina

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Este 19 de junio se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Bautista Alberdi, una de las figuras más destacadas de la historia argentina y considerado el principal inspirador de la Constitución Nacional de 1853.

Nacido el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán, Alberdi desarrolló una intensa trayectoria como abogado, político, diplomático, economista y escritor. Su pensamiento fue determinante en la organización institucional del país luego de las guerras civiles que enfrentaron a unitarios y federales durante gran parte del siglo XIX.

Integrante de la denominada Generación del 37, compartió espacios intelectuales con figuras como Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez y José Mármol. Desde esos ámbitos promovió ideas vinculadas al liberalismo, la educación y la construcción de un Estado moderno. Su oposición al gobierno de Juan Manuel de Rosas lo llevó al exilio, primero en Montevideo y luego en Europa y Chile.

Durante su estadía en Chile escribió una de sus obras más trascendentes: Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Publicado en 1852, el texto se convirtió en una referencia fundamental para los constituyentes reunidos en Santa Fe al año siguiente y sentó las bases del sistema republicano, representativo y federal que rige hasta la actualidad.

Entre sus principales postulados se destacaban la división de poderes, la promoción de la inmigración europea, la defensa de las libertades civiles y el fortalecimiento de las instituciones nacionales como herramientas para garantizar el progreso económico y la estabilidad política.

Tras la sanción de la Constitución, Alberdi fue designado representante diplomático de la Confederación Argentina en varios países europeos, donde obtuvo importantes reconocimientos internacionales para el nuevo Estado. Sin embargo, las disputas políticas con Bartolomé Mitre y su rechazo a la Guerra de la Triple Alianza lo mantuvieron alejado del país durante largos años.

Recién en 1878 regresó a la Argentina, donde fue elegido diputado nacional por Tucumán y recibió numerosos homenajes por su aporte intelectual. No obstante, las controversias políticas continuaron y, dos años más tarde, decidió volver a Francia.

Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud. Tras sufrir un accidente cerebrovascular, permaneció internado en un asilo de Neuilly-sur-Seine, donde falleció el 19 de junio de 1884 a los 73 años. Posteriormente, sus restos fueron repatriados y hoy descansan en la provincia de Tucumán.

El legado de Alberdi sigue vigente en la vida institucional argentina. Su visión sobre la organización del Estado, la libertad y el desarrollo económico continúa siendo objeto de estudio y debate en ámbitos académicos, políticos y jurídicos.

Cada 29 de agosto, fecha de su nacimiento, se celebra en Argentina el Día del Abogado, en homenaje a quien es considerado uno de los más grandes pensadores de la historia nacional.