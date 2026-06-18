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Atlético 9 de Julio vuelve a la competencia y recibe a Sarmiento en una jornada competitiva

Tras el receso por los Encuentros de Mini Hockey, este sábado se reanudan los torneos de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia dode los equipos del Club Atlético 9 de Julio llegan bien posicionados en todas las categorías y afrontarán un exigente compromiso frente a Sarmiento de Junín

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Luego de la pausa en la actividad oficial motivada por la realización de los Encuentros de Mini Hockey, este sábado regresan los certámenes organizados por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, ingresando en la recta decisiva de la temporada.

Con apenas dos fechas por disputarse para completar la fase regular, los equipos del Club Atlético 9 de Julio se mantienen como protagonistas en todas las categorías competitivas, ubicándose entre los tres primeros puestos de las respectivas tablas de posiciones.

En Sub 14, Atlético ocupa el tercer lugar y se encuentra a solo tres puntos del líder. En Sub 16 atraviesa un momento excepcional, ya que encabeza el campeonato con puntaje ideal tras haber ganado los siete encuentros disputados. En Sub 19 marcha en la segunda posición, por detrás de Social, mientras que en Primera División también se ubica tercero, compartiendo protagonismo con los principales aspirantes al título.

La jornada del sábado no será sencilla para los equipos locales, ya que recibirán la visita de Sarmiento de Junín, una institución que también viene realizando una destacada campaña en varias categorías. Particularmente en Primera División, el conjunto juninense se encuentra segundo en las posiciones, lo que anticipa uno de los partidos más atractivos de la fecha.

La actividad comenzará a las 10 de la mañana en las instalaciones del Club Atlético 9 de Julio, donde se disputarán los encuentros correspondientes a todas las categorías, en una fecha que puede resultar determinante de cara a la clasificación y la definición de los campeonatos.

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