Cambios en la seguridad vial: se unificarán las multas en todo el país y los vecinos podrán denunciar infractores

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) aprobó un sistema de códigos unívocos para identificar las infracciones de tránsito contempladas en el régimen de Scoring, una medida que apunta a unificar criterios entre las distintas jurisdicciones del país y optimizar la gestión de los antecedentes de los conductores.

La disposición establece una codificación única para cada una de las faltas incluidas en el Sistema de Puntos de la Licencia Nacional de Conducir, creado por el Decreto 437/2011 y actualizado posteriormente por diferentes normativas. El objetivo es garantizar que las infracciones sean clasificadas bajo los mismos parámetros en todas las provincias y municipios.

Desde la ANSV explicaron que la iniciativa busca fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de registración de infracciones y antecedentes viales, en un contexto donde conviven regulaciones provinciales y municipales dentro del esquema federal argentino.

Según el organismo, la nueva herramienta permitirá mejorar el intercambio de información entre las jurisdicciones y asegurar criterios homogéneos para la aplicación del régimen de scoring. De esta manera, las faltas registradas en distintos puntos del país podrán ser incorporadas de manera más eficiente a las bases de datos nacionales.

La implementación de un sistema unificado de puntos forma parte de los compromisos asumidos por la Nación y las provincias en el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, firmado en 2007 y posteriormente ratificado por ley. En ese marco, las provincias habían planteado reiteradamente la necesidad de consolidar y perfeccionar este mecanismo para promover conductas responsables al volante.

Más coordinación y seguridad jurídica

La nueva codificación tendrá carácter operativo y será utilizada tanto en el Sistema de Puntos como en las actas de infracción confeccionadas por las distintas jurisdicciones. Esto permitirá establecer equivalencias entre infracciones registradas en diferentes provincias y municipios, facilitando su correcta identificación y procesamiento.

Desde la ANSV destacaron que la medida contribuirá a una administración más uniforme y equitativa del sistema, brindando mayor seguridad jurídica a los conductores y fortaleciendo la coordinación entre las autoridades de tránsito de todo el país.

Denuncias por WhatsApp

En paralelo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial puso en marcha un Sistema de Reporte Vial Ciudadano que permitirá denunciar infracciones y conductas peligrosas a través de WhatsApp.

La herramienta busca incorporar la participación ciudadana en las tareas de control y prevención vial. Las denuncias serán analizadas por agentes especializados de la ANSV y, de acuerdo con la gravedad del hecho y las pruebas aportadas, podrán derivar en sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

No obstante, desde el organismo aclararon que las sanciones no serán automáticas. Cada caso será sometido a una investigación para verificar la información y determinar la responsabilidad del conductor denunciado.

Los ciudadanos podrán realizar reportes mediante la línea de WhatsApp 11-2787-0000, enviando fotografías o videos que documenten la infracción. Para que la denuncia pueda prosperar será indispensable que la patente del vehículo sea visible. Además, se deberá informar fecha, hora y lugar del hecho, y completar un formulario con los datos requeridos.

Qué infracciones se pueden denunciar

Según informó la ANSV, entre las conductas que podrán ser reportadas se encuentran:

Picadas ilegales.

Conducción bajo los efectos del alcohol.

Exceso de velocidad.

Sobrepasos indebidos.

Uso del teléfono celular al volante.

Menores de edad conduciendo.

Situaciones de violencia vial.

Patentes adulteradas.

Con estas medidas, el organismo busca reforzar las herramientas de control, promover una conducción más responsable y avanzar hacia una mayor integración de los sistemas de seguridad vial en todo el territorio nacional.