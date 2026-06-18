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Monóxido de carbono: refuerzan medidas de prevención ante la llegada del frío

La Secretaría de Salud de Nueve de Julio alertó sobre los riesgos de este gas tóxico e instó a la comunidad a revisar artefactos, mantener los ambientes ventilados y extremar los cuidados durante el uso de sistemas de calefacción

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Con el incremento del uso de estufas, calefones y otros equipos de calefacción durante el invierno, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio difundió una serie de recomendaciones destinadas a prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Desde el área se recordó la importancia de garantizar una ventilación constante en los hogares, controlar que la llama de los artefactos a gas sea de color azul y realizar revisiones periódicas de las instalaciones. También se recomendó no dormir con braseros o estufas a querosén encendidos y evitar la instalación de calefones en baños o ambientes sin adecuada ventilación.

Las autoridades advirtieron que el monóxido de carbono representa un riesgo especialmente peligroso porque no puede detectarse a través de los sentidos: no tiene olor, color ni sabor. Además, se genera por la combustión incompleta de distintos combustibles y puede acumularse en espacios cerrados.

Por este motivo, se insistió en la necesidad de adoptar hábitos seguros dentro del hogar y efectuar controles preventivos anuales para reducir la posibilidad de accidentes que pueden tener consecuencias graves para la salud e incluso provocar la muerte.

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