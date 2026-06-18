Modo Trascendencia: “La Inteligencia Artificial no debe generarnos temor, sino responsabilidad”, afirmó el Padre Daniel Camagna

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En una nueva edición de “Modo Trascendencia”, el espacio de reflexión guiado por el Padre Daniel Camagna desde ‘Despertate’ todos los jueves a las 9.30 y emitido por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, se desarrolló un profundo análisis sobre la relación entre la Inteligencia Artificial, el progreso tecnológico y la dignidad humana.

Durante el programa, Camagna destacó que la Inteligencia Artificial representa una herramienta de enorme potencial para el desarrollo de la medicina, la ciencia y múltiples actividades humanas, aunque advirtió que su utilización debe estar guiada por criterios éticos claros y por una permanente responsabilidad de las personas.

“La tecnología, como cualquier avance humano, puede utilizarse para el bien o para el mal. Lo importante es que no nos genere temor, sino responsabilidad”, expresó el sacerdote, al tiempo que recordó que detrás de cada innovación sigue estando la capacidad humana de discernir y decidir.

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la reciente reflexión de la Iglesia sobre los desafíos que plantea el mundo digital. En ese sentido, Camagna retomó conceptos vinculados a la cultura del encuentro y del cuidado, señalando que el verdadero desafío no es reemplazar al ser humano, sino fortalecer los vínculos que permiten una convivencia más solidaria y respetuosa.

“El cuidado mutuo debe ser una respuesta frente a las tendencias individualistas que pueden profundizarse en una sociedad cada vez más digitalizada”, afirmó.

Asimismo, el sacerdote hizo referencia a la preocupación existente sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo laboral y en las relaciones sociales, aunque sostuvo una mirada esperanzadora sobre la capacidad de adaptación de las personas y de las comunidades frente a los cambios tecnológicos.

Otro aspecto abordado fue la necesidad de promover activamente la dignidad humana. Según explicó, ya no alcanza solamente con defenderla cuando es vulnerada, sino que es necesario construir una cultura que la cuide, la valore y la impulse en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

En el tramo final del programa, Camagna reflexionó sobre los vacíos existenciales que atraviesan muchas personas y advirtió que ninguna tecnología puede reemplazar la búsqueda profunda de sentido, felicidad y plenitud que caracteriza a la condición humana.

“Las necesidades más profundas del ser humano siguen siendo las mismas. Ningún invento podrá satisfacer completamente esa búsqueda interior que forma parte de nuestra propia naturaleza”, señaló.

La emisión dejó abierta una serie de interrogantes sobre el futuro de la Inteligencia Artificial y su influencia en la sociedad, invitando a los televidentes y oyentes a reflexionar sobre cómo utilizar estas herramientas sin perder de vista los valores fundamentales que sostienen la convivencia, la solidaridad y el respeto por la persona humana.

“Modo Trascendencia” se consolida así como un espacio de análisis y pensamiento que aborda temas de actualidad desde una perspectiva humana, social y espiritual, promoviendo el diálogo y la reflexión sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo.