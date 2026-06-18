Se esperan lluvias y un frente frío en la provincia

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El parte del SMN señala que las condiciones meteorológicas actuales responden al avance de un frente frío sobre el centro del país, lo que genera inestabilidad y una baja de las temperaturas en la región de la provincia. La temperatura máxima estimada para el jueves es de 13°C y la mínima de 10°C, se esperan lloviznas por la tarde, mientras que para el viernes se espera una mínima de 8°C y una máxima de 14°C.

En la provincia de Buenos Airesse registran lluvias en el sur, oeste y norte, mientras que a la tarde y noche las precipitaciones se trasladarán hacia el este. Para mañana, habrá una mejora en cuanto a las condiciones climáticas, ya que estará soleado en gran parte del territorio bonaerense por la mañana, mientras que a la tarde pasará a estar parcialmente nublado.

Para el fin de semana, se esperan chaparrones en el suroeste. Desde la tarde y hasta la noche del domingo, el firmamento estará mayormente nublado.