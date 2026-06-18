Defensa Civil alerta por la sustracción de una fuente radiactiva y pide no manipularla en caso de hallazgo

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La Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Nueve de Julio informó a la comunidad sobre una alerta emitida por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) luego de que se denunciara la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137, empleada para la verificación de equipos de Medicina Nuclear.

De acuerdo con la información oficial, el material fue reportado como sustraído el pasado 16 de junio de 2026. Se trata de una fuente de calibración en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente y alojada dentro de un blindaje de plomo especialmente diseñado para su protección y transporte.

La ARN aclaró que el riesgo radiológico es muy bajo mientras la fuente permanezca dentro de su blindaje. Sin embargo, ante la posibilidad de que sea hallada por particulares, recomendó no tocarla, no abrirla, no manipularla y alejarse inmediatamente del lugar donde se encuentre.

Asimismo, el organismo nacional solicitó que cualquier persona que tenga información sobre el paradero del material o encuentre un objeto que coincida con la descripción se comunique de manera urgente con la Guardia del Sistema de Intervención ante Emergencias Radiológicas (SIER), dependiente de la ARN.

Desde Defensa Civil remarcaron la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales, evitar la difusión de versiones no verificadas y colaborar con las autoridades ante cualquier situación vinculada con este incidente. También destacaron que la prevención y el aviso inmediato son fundamentales para resguardar la seguridad de la comunidad.

Contactos de emergencia del SIER (ARN):