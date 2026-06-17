El Gobierno celebra cosechas récord de trigo, girasol y cebada y destaca el aporte del sector agropecuario

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El Gobierno nacional destacó los resultados obtenidos durante la campaña agrícola 2025/2026, que registró cosechas récord en cultivos clave como trigo, girasol y cebada. El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, afirmó que la producción alcanzó niveles históricos y consideró que los números reflejan tanto el impacto de las medidas implementadas por la gestión nacional como el esfuerzo realizado por los productores.

Según precisó el funcionario, la cosecha de trigo superará las estimaciones iniciales y llegará a más de 27 millones de toneladas, estableciendo un nuevo récord para el cultivo. A su vez, el girasol alcanzó una producción histórica de 7,4 millones de toneladas, mientras que la cebada totalizó 5,6 millones de toneladas, lo que representa un incremento interanual del 16,7%.

“El boom de producción tiene mucho que ver con las políticas que implementó el Gobierno, pero fundamentalmente con el trabajo y la inversión de los productores”, sostuvo Iraeta al analizar el desempeño de la campaña.

En relación con el escenario internacional marcado por la guerra en Medio Oriente, el secretario destacó algunas medidas adoptadas para sostener la competitividad del sector. Entre ellas, mencionó la reducción de dos puntos porcentuales en las retenciones al trigo y la reciente baja en el precio de la urea, uno de los principales insumos utilizados en la producción agrícola.

“Decidimos bajar dos puntos las retenciones al trigo y recientemente el precio de la urea comenzó a bajar, por lo que el panorama es más promisorio”, señaló.

Asimismo, el funcionario remarcó que el agro ocupa un lugar prioritario dentro de la estrategia económica del Gobierno y defendió la política de reducción gradual de los derechos de exportación. “La reducción de las retenciones se toma con una responsabilidad enorme y con una precisión quirúrgica para mantener el equilibrio fiscal”, afirmó.

Iraeta también reiteró el compromiso oficial de avanzar hacia la eliminación de las retenciones en distintos sectores productivos. En ese sentido, destacó la quita de derechos de exportación aplicada a diversas actividades agroindustriales y economías regionales, incluyendo los sectores lácteo, bovino y porcino.

“El Gobierno entiende lo que significa el agro en términos de producción, desarrollo y trabajo a nivel federal, y el compromiso es eliminar las retenciones en todos los rubros”, concluyó.

Con estos resultados, el sector agrícola se consolida como uno de los principales motores de la economía argentina, aportando mayores volúmenes de producción y fortaleciendo las perspectivas de exportación para los próximos meses.