Megaoperativo contra el abuso sexual infantil en entornos digitales con 121 allanamientos

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En el marco de una de las mayores acciones coordinadas contra los delitos sexuales cometidos a través de internet, se realizaron 121 allanamientos en 76 localidades de la provincia de Buenos Aires durante la denominada “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, impulsada por fiscales especializados en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público bonaerense.

El operativo tuvo como principal objetivo desarticular redes de agresores sexuales y frenar la circulación de material de abuso sexual infantil en plataformas digitales. Las investigaciones incluyeron casos de distribución, tenencia y posible producción de este tipo de contenido, además de situaciones de acoso sexual en línea, conocidas como grooming.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, las fiscalías especializadas actuaron como centros de investigación y detección en diversos puntos del territorio bonaerense, entre ellos los departamentos judiciales de Dolores, Junín, La Plata, La Matanza, Morón, Pergamino, Berazategui, Quilmes y San Isidro.

En total se investigaron 138 objetivos, lo que derivó en 121 procedimientos judiciales distribuidos en los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca —incluida la descentralizada de Tres Arroyos—, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Como resultado de la operación, fueron investigadas 111 personas, de las cuales 106 son hombres y cinco mujeres. Además, se detectó la participación de dos menores de 18 años en la difusión de material de abuso sexual infantil. Las autoridades señalaron que seis de los investigados desarrollaban actividades con contacto directo con niños, niñas y adolescentes.

Durante los allanamientos también se identificó la presencia de 37 menores de edad que convivían en los domicilios inspeccionados y se detectaron cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil. Entre los lugares intervenidos se incluyó una unidad penitenciaria, ya que algunos de los sospechosos se encuentran detenidos por delitos de esta naturaleza.

Los investigadores también identificaron a una persona con antecedentes por abuso sexual infantil entre los objetivos alcanzados por el operativo.

En cuanto a los elementos secuestrados, se incautaron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento digital, 165 teléfonos celulares y dos armas de fuego. Asimismo, se realizaron 31 peritajes preliminares sobre el material informático recolectado para avanzar en las investigaciones y determinar posibles nuevas conexiones delictivas.

La “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII” constituye la séptima intervención conjunta de estas características en la provincia y forma parte de una estrategia sostenida para detectar, investigar y perseguir delitos vinculados con la explotación sexual infantil en entornos digitales.