Juan Carlos Silva ‘En el marco de las dificultades y desafíos se procura poner en valor Facundo Quiroga’

En el marco del programa Municipio Cercano, la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, visitó la localidad de Facundo Quiroga -tal como informara Cadena Nueve -para desarrollar una amplia agenda de actividades junto al delegado municipal Juan Carlos Silva, funcionarios y representantes de distintas áreas comunales.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron las obras de remodelación de la Plaza Belgrano, uno de los proyectos más esperados por los vecinos. Los trabajos comenzaron sobre calle San Juan, frente al sector del Club Liberal, con el objetivo de poner en valor uno de los espacios públicos más importantes de la localidad.

En Despertate por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, Juan Carlos Silva destacó que la iniciativa forma parte de un plan integral de mejoras urbanas que tendrá continuidad en una segunda etapa. “La plaza ya está muy cuidada y ahora buscamos darle un nuevo valor con estas obras que van a mejorar aún más su imagen y funcionalidad”, expresó.

Otro de los puntos destacados de la visita fue la recorrida por las nuevas luminarias LED instaladas desde el Hospital hasta calle San Luis y en distintos sectores de la planta urbana. El recambio de las antiguas lámparas de sodio por tecnología LED permitió optimizar la iluminación pública, fortaleciendo la seguridad y mejorando la calidad de vida de los vecinos.

La agenda también incluyó una visita al Hospital de Facundo Quiroga, donde la jefa comunal mantuvo encuentros con profesionales de la salud, personal administrativo y autoridades del establecimiento para conocer de primera mano las necesidades y demandas del sistema sanitario local.

Posteriormente, las autoridades participaron de una reunión con representantes de la Cooperativa de Servicios de la localidad. En ese ámbito se analizó la incorporación de un nuevo material destinado a tareas de bacheo, que ya ha sido utilizado con resultados positivos en otros municipios de la región. La propuesta contempla la realización de una prueba piloto que permita mejorar la reparación de calles y optimizar la infraestructura urbana.

Además, distintas áreas municipales brindaron servicios directos a la comunidad. Personal de Defensa Civil y Veterinaria llevó adelante 14 castraciones, mientras que las áreas de Gestión Ambiental, Producción y Tránsito desarrollaron actividades de concientización y capacitación en establecimientos educativos de la localidad.

Respecto de los caminos rurales, una de las principales preocupaciones planteadas por los vecinos, Silva reconoció las dificultades existentes y aseguró que el municipio trabaja en la definición de prioridades para avanzar en soluciones concretas. En ese sentido, destacó que actualmente hay maquinaria operando en diferentes sectores rurales y remarcó la necesidad de sostener un plan gradual de recuperación.

“Hay muchas ganas de hacer cosas y de seguir poniendo en valor a Quiroga. Sabemos que quedan desafíos por delante, pero estamos trabajando para dar respuestas y avanzar paso a paso”, afirmó el delegado municipal.

La visita de María José Gentile se enmarcó en la propuesta de acercar la gestión municipal a cada localidad del partido, promoviendo el contacto directo con instituciones, vecinos y referentes comunitarios para conocer sus inquietudes y necesidades y fortalecer la presencia del Estado en el territorio.