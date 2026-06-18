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Ola de frío: el Municipio difundió recomendaciones para prevenir problemas de salud

Ante el descenso de las temperaturas previsto para los próximos días, la Municipalidad de Nueve de Julio pidió a los vecinos extremar los cuidados y seguir una serie de medidas preventivas para resguardarse del frío intenso

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de las secretarías de Salud y Desarrollo Comunitario, difundió una serie de recomendaciones destinadas a la comunidad para afrontar las bajas temperaturas que se anuncian para los próximos días en el distrito y la región, de acuerdo con los informes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

Desde el municipio señalaron la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar complicaciones de salud asociadas al frío, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Entre las principales recomendaciones se destacan el uso de tres capas de abrigo para conservar mejor el calor corporal, la protección adecuada de manos y pies, y el consumo de alimentos ricos en calorías para ayudar al organismo a mantener su temperatura. Asimismo, se aconseja permanecer en ambientes cálidos y cubrir la boca y la nariz al salir al exterior para evitar la inhalación directa de aire frío.

Las autoridades recordaron que estas medidas simples pueden contribuir significativamente a prevenir enfermedades respiratorias y otros problemas derivados de las bajas temperaturas, por lo que solicitaron a la población mantenerse informada sobre los pronósticos y extremar los cuidados durante la ola de frío.

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