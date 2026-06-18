En Nueve de Julio hubo allanamiento por delitos vinculados a la explotación sexual infantil en una megaoperación provincial

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La localidad de Nueve de Julio fue escenario este miércoles de un allanamiento en el marco de la Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII, una de las mayores acciones coordinadas contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes desarrolladas en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento formó parte de una investigación llevada adelante por el Ministerio Público bonaerense y la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas N.º 1 de la Fiscalía General del Departamento Judicial Mercedes, que además incluyó allanamientos en Mercedes, Luján y La Plata.

En total, dentro de este Departamento Judicial se concretaron seis allanamientos: dos en Mercedes, dos en Luján, uno en La Plata y uno en 9 de Julio, vinculados a distintas causas por delitos relacionados con la producción, tenencia, publicación y distribución de material de abuso sexual infantil, además de captación de menores por medios tecnológicos con fines sexuales.

En el caso de 9 de Julio, la investigación está relacionada con el delito de producción y comercialización de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales, una de las figuras más graves contempladas en este tipo de investigaciones.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias especializadas para determinar la existencia de material ilícito y posibles conexiones con otras causas. Asimismo, fueron identificados los ocupantes de las viviendas allanadas, aunque por el momento no se adoptaron medidas procesales en su contra hasta la finalización de los análisis técnicos.

Operativo simultáneo en toda la provincia

La denominada Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII se desarrolló de manera simultánea en toda la provincia y permitió concretar 121 allanamientos coordinados en 76 localidades bonaerenses, constituyéndose en la séptima edición de una estrategia impulsada por el Ministerio Público para combatir el grooming, la ciberpedofilia y los delitos sexuales contra menores de edad.

La investigación estuvo coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, bajo la órbita del Procurador General Julio Conte-Grand.

Los fiscales especializados investigaron inicialmente 138 objetivos, que derivaron finalmente en 121 allanamientos distribuidos en distintos departamentos judiciales bonaerenses.

Resultados de la investigación

Como resultado de la operación, se informó que fueron investigadas 111 personas, de las cuales 106 son hombres y 5 mujeres. Además, se detectó la participación de dos menores de edad en el intercambio de material de abuso sexual infantil.

Las edades de los involucrados oscilaron entre los 15 y los 75 años. También se constató que seis de los investigados desarrollan actividades laborales con contacto directo con niños, niñas y adolescentes.

Durante los procedimientos fueron identificados 37 menores de edad convivientes con personas investigadas y cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil, cuya situación continúa siendo analizada por los organismos competentes.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento digital, 165 teléfonos celulares y dos armas de fuego. Además, se realizaron 31 análisis preliminares sobre equipos electrónicos incautados.

Uno de los datos destacados del operativo es que entre los domicilios allanados se incluyó una unidad penitenciaria donde personas privadas de libertad eran investigadas por delitos vinculados al abuso sexual infantil.

Amplio despliegue de fuerzas especializadas

La operación contó con la participación de especialistas de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Prefectura Naval Argentina y distintas divisiones de delitos informáticos y ciberdelitos de la provincia.

Desde el Ministerio Público destacaron la importancia del trabajo coordinado entre fiscalías, fuerzas de seguridad y equipos de análisis digital para detectar redes de intercambio de material de abuso sexual infantil y avanzar en la protección de las infancias y adolescencias en entornos digitales.