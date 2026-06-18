San Martín celebra 85 años de historia, crecimiento y compromiso con el deporte

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El Club Atlético San Martín celebra hoy, 18 de junio, su 85° aniversario de vida institucional, consolidándose como una de las entidades deportivas y sociales más importantes de la región.

En el marco de este nuevo cumpleaños, la institución compartió un video conmemorativo para su difusión, que incluye los mensajes del presidente Daniel Farías, el vicepresidente Gonzalo Martí y el tesorero Roberto Ronvaux, quienes destacaron el presente que vive la entidad y los desafíos que proyectan para el futuro.

Actualmente, entre 800 y 1000 personas pasan diariamente por el club para participar de las distintas disciplinas deportivas que allí se desarrollan. Este crecimiento sostenido ha impulsado la necesidad de generar nuevos espacios y continuar mejorando la infraestructura para brindar mayores comodidades a deportistas, entrenadores y colaboradores.

Entre las obras más importantes anunciadas se encuentra la construcción de vestuarios para equipos locales, visitantes y árbitros en la cancha secundaria de fútbol “Salvador Marrafino”. Esta incorporación permitirá que el fútbol infantil y el fútbol femenino cuenten con instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades.

Además, durante los últimos años se han concretado diversas mejoras vinculadas a la iluminación, refacciones y acondicionamiento de distintos sectores del predio, fortaleciendo la calidad de los espacios destinados a la práctica deportiva.

La oferta deportiva del Club Atlético San Martín continúa ampliándose y actualmente incluye tenis, hockey, patín, vóley, bochas y fútbol, tanto en categorías formativas como de adultos. Asimismo, funcionan escuelas deportivas que promueven la iniciación y formación de niños, niñas y jóvenes en cada una de estas disciplinas.

A 85 años de su fundación, San Martín reafirma su compromiso con el deporte, la formación y la integración social, manteniendo vivo el espíritu de una institución que sigue creciendo gracias al esfuerzo de dirigentes, deportistas, familias y colaboradores que forman parte de su historia cotidiana.