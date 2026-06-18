Permisos para la poda y extracción de árboles: recuerdan las disposiciones vigentes

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Espacios Verdes, recuerda a la comunidad que se encuentra vigente y abierta la solicitud de permisos para la poda y extracción de árboles dentro del ejido urbano.

Los vecinos que necesiten realizar este tipo de intervenciones deberán tramitar la correspondiente autorización en la mencionada dependencia municipal, donde además podrán efectuar consultas telefónicas al número 61000, interno 136.

Desde el área se reiteró que tanto la poda como la extracción de árboles únicamente podrán llevarse adelante por parte de los frentistas cuando cuenten con la debida autorización municipal, en cumplimiento de la normativa vigente y con el objetivo de preservar el patrimonio forestal de la ciudad.

Asimismo, se recordó que la realización de estas tareas sin el permiso correspondiente constituye una infracción, por lo que se aplicarán las sanciones establecidas para cada caso.

La Dirección de Espacios Verdes solicita la colaboración de los vecinos para garantizar el cuidado responsable del arbolado urbano y contribuir a la conservación del ambiente.