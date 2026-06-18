La lluvia alcanza los 14,7 milímetros en Nueve de Julio

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La ciudad de Nueve de Julio registra este jueves un acumulado de 14,7 milímetros de lluvia hasta las 15:00, de acuerdo con los datos suministrados por la estación meteorológica local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones se desarrollaron durante gran parte de la jornada bajo un cielo mayormente cubierto y con condiciones de elevada humedad, generando un ambiente fresco y húmedo en toda la región.

Los pronósticos indican que las condiciones tenderían a mejorar progresivamente durante las próximas horas, con disminución de la probabilidad de lluvias hacia la noche y un descenso de la nubosidad para el viernes.