jueves, junio 18, 2026
9.4 C
Nueve de Julio
jueves, junio 18, 2026
9.4 C
Nueve de Julio
Clima

La lluvia alcanza los 14,7 milímetros en Nueve de Julio

Según el registro de la Estación local del Servicio Meteorológico Nacional de la hora 15 al tiempo que se espera una mejora gradual de las condiciones hacia la noche

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La ciudad de Nueve de Julio registra este jueves un acumulado de 14,7 milímetros de lluvia hasta las 15:00, de acuerdo con los datos suministrados por la estación meteorológica local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones se desarrollaron durante gran parte de la jornada bajo un cielo mayormente cubierto y con condiciones de elevada humedad, generando un ambiente fresco y húmedo en toda la región.

Los pronósticos indican que las condiciones tenderían a mejorar progresivamente durante las próximas horas, con disminución de la probabilidad de lluvias hacia la noche y un descenso de la nubosidad para el viernes.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6256

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR