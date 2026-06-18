Miles de profesionales participaron del primer Examen de Residencias Bonaerenses

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La provincia de Buenos Aires llevó adelante este jueves la primera edición del Examen de Residencias Bonaerenses (ERES), una instancia inédita de evaluación destinada al ingreso al sistema público de formación de especialistas. Más de 7.000 aspirantes de distintas disciplinas de la salud participaron de la convocatoria para concursar por más de 2.300 cargos disponibles en hospitales y establecimientos sanitarios bonaerenses.

La evaluación se desarrolló de manera simultánea en sedes ubicadas en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino, marcando un hecho histórico para el sistema sanitario provincial. La puesta en marcha del ERES responde a una decisión estratégica del Ministerio de Salud bonaerense para garantizar la continuidad de la formación profesional luego de la discontinuidad del sistema unificado nacional de residencias.

El nuevo esquema fue impulsado por la Provincia tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar el examen único de residencias. Frente a ese escenario, las autoridades bonaerenses resolvieron sostener una política considerada fundamental para el fortalecimiento del sistema público de salud, preservando criterios comunes de evaluación y asegurando la continuidad del acceso a las residencias.

“Antes se tomaba un examen único para todo el país y luego se realizaba una adjudicación centralizada. Tras la disolución de ese sistema, cada jurisdicción organiza su propia evaluación, lo que genera una mayor cantidad de aspirantes rindiendo en distintas instancias y termina convirtiéndose en una dificultad y un problema para las y los profesionales”, explicó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Las residencias constituyen la principal modalidad de formación de posgrado en servicio para profesionales de la salud. Se desarrollan en hospitales y centros de salud provinciales, municipales y establecimientos privados con convenio, combinando capacitación intensiva y práctica profesional para formar especialistas que luego se incorporan a los distintos niveles de atención sanitaria.

Kreplak destacó además el fuerte crecimiento de la convocatoria. “Tenemos el récord de un aumento del 300% en la cantidad de inscriptos y participantes en el examen de la Provincia de Buenos Aires, que se explica por la confianza y las características de nuestro sistema de salud, pero además porque el Estado nacional ha destruido el sistema de residencias nacional eliminando el examen único”, afirmó.

El ERES Bonaerense forma parte de una política integral orientada a fortalecer el ingreso y la permanencia de residentes en el sistema de salud, además de planificar la formación profesional de acuerdo con las necesidades sociosanitarias de la provincia.

Con más de 2.300 cupos disponibles, el sistema de residencias bonaerense se consolida como uno de los principales espacios de formación de especialistas del país. Desde el Ministerio de Salud destacaron que esta iniciativa reafirma el compromiso provincial con la capacitación de los equipos de salud y con la construcción de un sistema sanitario más integrado, accesible y con perspectiva de derechos.

La segunda y última jornada de evaluación se realizará este viernes 19 de junio en las mismas sedes habilitadas para el examen. Posteriormente, durante agosto, se llevará adelante el proceso de adjudicación de cargos, instancia en la que los profesionales seleccionados podrán elegir los hospitales y establecimientos donde realizarán su formación.

El inicio de las residencias está previsto para septiembre, cuando comenzará una nueva etapa para quienes se incorporen al sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires.