Primeros pasos para gestionar el acceso al gas social desde la CEyS ‘Mariano Moreno’

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La Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS) Mariano Moreno dio un primer paso en las gestiones para acercar el acceso al gas social a vecinos de Nueve de Julio. En ese marco, el presidente del Consejo de Administración, Matías Lossino, junto al gerente de Relaciones con la Comunidad, Ramiro Martínez, participaron de una reunión virtual con la concejal Nancy Grizutti, el senador provincial Germán Lagos y el presidente de Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA), Pablo Pérez.

El encuentro representó una instancia inicial de diálogo entre las partes para conocer los alcances y lineamientos de un programa de subsidios impulsado de manera conjunta por BAGSA y la Secretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que actualmente se encuentra en una etapa de evaluación preliminar, tiene como objetivo facilitar el acceso a la conexión de gas domiciliario para familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social.

Según se informó, de avanzar las gestiones y concretarse el programa, el beneficio podría complementar las líneas de crédito que actualmente ofrece la cooperativa para la realización de conexiones de gas. Además, se proyecta que su alcance no se limite únicamente a los vecinos de la planta urbana de Mariano Moreno, sino que también pueda extenderse a las localidades de Dudignac y Patricios, por contar con gas natural.

Desde las instituciones participantes remarcaron que se trata de un primer acercamiento institucional destinado a evaluar la viabilidad de la propuesta. En ese sentido, aclararon que no existen convenios firmados ni fechas de implementación definidas, sino que se está trabajando en una etapa exploratoria para analizar las posibilidades de articulación y desarrollo del programa.

La reunión permitió establecer un canal de diálogo entre los distintos actores involucrados y sentar las bases para futuras gestiones orientadas a ampliar el acceso a un servicio esencial para las familias de la región.