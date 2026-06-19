Comenzaron los trabajos para implementar el estacionamiento a 45 grados en reversa alrededor de Plaza Belgrano

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Personal municipal comenzó este viernes con los trabajos de adecuación y señalización en distintos sectores del perímetro de Plaza Belgrano, en el centro de la ciudad, con el objetivo de implementar el estacionamiento a 45 grados en reversa, también conocido como estacionamiento de culata o marcha atrás.

Las tareas se iniciaron con la eliminación de las líneas blancas que actualmente delimitan los espacios de estacionamiento. Según se informó, esta medida es el primer paso para realizar una nueva demarcación que permitirá el ingreso de los vehículos en reversa a los sectores habilitados.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones mientras se desarrollan los trabajos. Asimismo, aclararon que, hasta tanto no concluyan las tareas de pintura y señalización, el estacionamiento continuará realizándose de la manera habitual.

Una vez finalizada la demarcación, se pondrá en marcha una campaña de comunicación para informar a los vecinos sobre la nueva modalidad y las características de su implementación.

El sistema de estacionamiento en reversa apunta a brindar mayores condiciones de seguridad vial. Entre sus principales ventajas se destaca que permite una mejor visibilidad al momento de abandonar el espacio de estacionamiento, reduciendo riesgos para peatones, motociclistas y otros vehículos que circulan por la zona.

Los trabajos se desarrollan en una jornada fría pero soleada en Nueve de Julio, con una temperatura cercana a los 4 grados y una sensación térmica de 3 grados, tras las precipitaciones registradas durante la jornada anterior.