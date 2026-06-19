El Museo abrió sus puertas a una nueva experiencia de aprendizaje para estudiantes rurales

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Alumnos de la Escuela Primaria N° 53 de Corbett y de la Escuela Primaria N° 6 de Norumbega visitaron durante la mañana de hoy el Museo, Archivo Histórico y Centro Cultural “Julio de Vedia”, donde participaron de una enriquecedora jornada destinada a conocer la historia y el patrimonio de nuestro distrito, en el marco del ciclo “Museo a las Escuelas”.

Durante el recorrido por las instalaciones, los estudiantes fueron guiados por el titular del Museo, Roberto Castro, quien les brindó una reseña sobre la historia de Nueve de Julio, compartiendo relatos y detalles sobre los orígenes y el crecimiento de la comunidad. Además, respondió las inquietudes de los alumnos, generando un espacio de intercambio y aprendizaje.

La visita permitió a los niños conocer de cerca los distintos espacios y el valioso material histórico que resguarda la institución, promoviendo el interés por el patrimonio cultural local y contribuyendo al fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad.

Desde el Museo destacaron la importancia de este tipo de propuestas educativas, que acercan a las nuevas generaciones a la historia del distrito y favorecen la valoración y preservación de la memoria colectiva de la comunidad.