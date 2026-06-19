viernes, junio 19, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
viernes, junio 19, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
General

El Museo abrió sus puertas a una nueva experiencia de aprendizaje para estudiantes rurales

La propuesta permitió a niños de Corbett y Norumbega acercarse al legado histórico y cultural del distrito mediante actividades que promueven la memoria colectiva, la identidad local y el conocimiento de las raíces comunitarias

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Alumnos de la Escuela Primaria N° 53 de Corbett y de la Escuela Primaria N° 6 de Norumbega visitaron durante la mañana de hoy el Museo, Archivo Histórico y Centro Cultural “Julio de Vedia”, donde participaron de una enriquecedora jornada destinada a conocer la historia y el patrimonio de nuestro distrito, en el marco del ciclo “Museo a las Escuelas”.

Durante el recorrido por las instalaciones, los estudiantes fueron guiados por el titular del Museo, Roberto Castro, quien les brindó una reseña sobre la historia de Nueve de Julio, compartiendo relatos y detalles sobre los orígenes y el crecimiento de la comunidad. Además, respondió las inquietudes de los alumnos, generando un espacio de intercambio y aprendizaje.

La visita permitió a los niños conocer de cerca los distintos espacios y el valioso material histórico que resguarda la institución, promoviendo el interés por el patrimonio cultural local y contribuyendo al fortalecimiento del sentido de pertenencia e identidad.

Desde el Museo destacaron la importancia de este tipo de propuestas educativas, que acercan a las nuevas generaciones a la historia del distrito y favorecen la valoración y preservación de la memoria colectiva de la comunidad.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6257

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR