Lincoln conmemoró el 205° aniversario del fallecimiento de Güemes

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La Municipalidad de Lincoln realizó este miércoles 17 de junio el acto oficial por el 205° aniversario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes en la explanada del Museo Histórico del Parque Municipal. a cargo del jefe de Gabinete Ramón Parera, junto a Luisina González y Daniel Telechea. En su discurso, Parera resaltó el rol de Güemes como defensor de los más débiles y símbolo de la lucha por la soberanía: “Hoy más que nunca debemos recordar a Güemes para cuidar nuestra patria y nuestras tradiciones”. Participaron del acto alumnos del Jardín Maternal del CIC San José, el taller de folklore municipal, autoridades locales, concejales, agrupaciones tradicionalistas y vecinos.