La fotografía como puente para la inclusión y la expresión en San Cayetano

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección General de Cultura, dejó oficialmente inaugurada la muestra fotográfica “Miradas que incluyen”, una propuesta artística desarrollada por los alumnos del Taller Inclusivo que funciona en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano.

La iniciativa se lleva adelante en un trabajo conjunto con la Dirección de Discapacidad y cuenta con la coordinación de la profesora Mercedes Saavedra, quien acompaña a los participantes en este espacio de aprendizaje, creatividad y expresión.

La exposición reúne una serie de fotografías realizadas por los propios alumnos del taller, quienes, a través de sus imágenes, comparten distintas perspectivas, enfoques y formas de percibir el mundo que los rodea. Cada obra refleja la sensibilidad, la creatividad y la mirada personal de sus autores, poniendo en valor al arte como una herramienta de inclusión, desarrollo y encuentro.

Desde la organización destacaron que esta muestra representa una valiosa oportunidad para visibilizar el talento y las capacidades de los participantes, promoviendo la igualdad de oportunidades, la participación activa y el reconocimiento de la diversidad como un valor esencial para la construcción de una comunidad más inclusiva.

“Miradas que incluyen” invita a los visitantes a descubrir diferentes formas de observar la realidad, celebrando las múltiples perspectivas que enriquecen la vida social y cultural de la ciudad.

La comunidad está invitada a recorrer la exposición y disfrutar de una propuesta que destaca el compromiso, el esfuerzo y la creatividad de quienes forman parte de este taller inclusivo, reafirmando el poder transformador del arte como espacio de integración y expresión.