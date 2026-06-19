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Kicillof inauguró un CDI y amplió el Centro Universitario en Benito Juárez

Durante la jornada también se supervisó la remodelación de la guardia del Hospital “Eva Perón” y se habilitó la ampliación del Centro de Día “Despertares”.

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El gobernador Axel Kicillof inauguró este viernes en Benito Juárez el Centro de Desarrollo Infantil “Dora Noemí Alfonsí” y la ampliación del Centro Regional Universitario, junto al intendente Julio Marini. También recorrió las obras en el Hospital Municipal “Eva Perón”. Kicillof criticó al Gobierno nacional por haber frenado la obra del CDI, que luego reactivó la Provincia. “Cada obra pública que paralizan significa quitarles recursos a los pibes”, sostuvo. El nuevo CDI tiene lactario, sala para niños de 2 y 3 años, patios, comedor y cocina, y se sumaron 16 becas de jardín maternal comunitario.

La ampliación del Centro Universitario, financiada por el Programa Puentes, incorporó un aula magna, hall y depósito, y permitirá que más de 600 estudiantes accedan a un título en la ciudad. Marini destacó que mientras Nación paraliza obras, la Provincia avanza con infraestructura clave para los vecinos.

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