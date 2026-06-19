El Club de Leones de Nueve de Julio donó banderas para embellecer el frente de la Escuela Normal Superior

Con motivo del Día de la Bandera y en el marco de un nuevo aniversario de la fecha patria, el Club de Leones de Nueve de Julio realizó una significativa donación de banderas celeste y blanco destinadas a la Escuela Normal Superior.

Las banderas fueron colocadas en el frente del edificio escolar, donde ya flamean engalanando la institución y aportando un marco de identidad y orgullo patrio para toda la comunidad educativa y los vecinos de la ciudad.

Desde la institución beneficiada, las autoridades destacaron el gesto como un valioso aporte simbólico, que refuerza el respeto por los colores nacionales y el compromiso con los valores que representan. Asimismo, se resaltó la importancia de este tipo de iniciativas que contribuyen a embellecer los espacios públicos y educativos.

El Club de Leones, reconocido por su constante labor solidaria, vuelve a demostrar su cercanía con las instituciones locales, promoviendo acciones que fortalecen el sentido de pertenencia y el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.

Las banderas, que ya se destacan en lo más alto del frente escolar, se convierten así en un símbolo visible de unidad, respeto y orgullo nacional.