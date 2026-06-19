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El Club de Leones de Nueve de Julio donó banderas para embellecer el frente de la Escuela Normal Superior

Fue en el marco de los actos por el Día de la Bandera, la iniciativa busca reforzar los valores patrios y el sentido de pertenencia, sumando además un aporte estético al histórico edificio educativo

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Con motivo del Día de la Bandera y en el marco de un nuevo aniversario de la fecha patria, el Club de Leones de Nueve de Julio realizó una significativa donación de banderas celeste y blanco destinadas a la Escuela Normal Superior.

Las banderas fueron colocadas en el frente del edificio escolar, donde ya flamean engalanando la institución y aportando un marco de identidad y orgullo patrio para toda la comunidad educativa y los vecinos de la ciudad.

Desde la institución beneficiada, las autoridades destacaron el gesto como un valioso aporte simbólico, que refuerza el respeto por los colores nacionales y el compromiso con los valores que representan. Asimismo, se resaltó la importancia de este tipo de iniciativas que contribuyen a embellecer los espacios públicos y educativos.

El Club de Leones, reconocido por su constante labor solidaria, vuelve a demostrar su cercanía con las instituciones locales, promoviendo acciones que fortalecen el sentido de pertenencia y el trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.

Las banderas, que ya se destacan en lo más alto del frente escolar, se convierten así en un símbolo visible de unidad, respeto y orgullo nacional.

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