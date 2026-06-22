Ante un país vestido de celeste y blanco: Argentina busca dar otro paso hacia la clasificación ante Austria

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Selección Argentina afrontará este lunes 22 de junio su segunda presentación en la Copa Mundial 2026 cuando enfrente a Austria en el Dallas Stadium, por la segunda fecha del Grupo J.

El encuentro se disputará desde las 14:00 (hora de Argentina) y tendrá frente a frente a dos equipos que comenzaron el certamen con victorias en sus respectivos debuts.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega fortalecido tras su contundente triunfo por 3 a 0 sobre Argelia, resultado que tuvo como gran figura a Lionel Messi, autor de los tres goles argentinos. Con esos tres puntos en el bolsillo, la Albiceleste sabe que una nueva victoria la dejará muy cerca de asegurar su clasificación a los 16avos de final del certamen.

Austria, por su parte, también tuvo un estreno positivo al derrotar 3 a 1 a Jordania en San Francisco. El equipo conducido por Ralf Rangnick mostró eficacia ofensiva y buscará dar el golpe ante el vigente campeón del mundo para encaminar su pasaje a la próxima ronda.

Todas las miradas volverán a estar puestas en Messi, que disputa su sexta Copa del Mundo y continúa ampliando su legado en la historia del fútbol. Junto al capitán argentino, nombres como Emiliano “Dibu” Martínez, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul aparecen como piezas fundamentales en el esquema de Scaloni.

Del lado austríaco, el referente es David Alaba. El experimentado defensor y capitán del seleccionado europeo aporta liderazgo, jerarquía y una notable capacidad para manejar los tiempos del juego desde el fondo.

El choque en Dallas promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Con ambos equipos igualados en tres puntos, el ganador quedará en una posición inmejorable para avanzar a la siguiente fase del Mundial.

Probables posiciones en el Grupo J

Argentina: 3 puntos.

Austria: 3 puntos.

Jordania: 0 puntos.

Argelia: 0 puntos.

La Selección Argentina intentará confirmar su candidatura al título y mantener el paso perfecto en el Mundial, mientras que Austria buscará sorprender al campeón defensor en un duelo que puede comenzar a definir el futuro del grupo.

Todo un país vestido con la celeste y blanco estará expectante al partido de esta tarde.