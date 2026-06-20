Un homenaje para mantener viva la memoria de los valores que forjaron la Patria

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La intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile junto al presidente del Concejo Deliberante, Esteban Naudin, encabezaron un solitario homenaje a Manuel Belgrano al depositar una ofrenda floral al pie de su monumento, emplazado en la plaza central de la ciudad.

El acto fue simple en un marco de respeto y reconocimiento hacia una de las figuras más trascendentes de la historia argentina.

La colocación de una ofrenda floral constituye un gesto simbólico de profundo significado, mediante el cual la comunidad expresa su gratitud, memoria y respeto hacia quienes dejaron una huella imborrable en la construcción de la Nación. Y en este caso, el distrito se expresó a través de sus máximas autoridades.

En este caso, el homenaje estuvo dirigido a Manuel Belgrano, creador de la Bandera Nacional y protagonista fundamental de la lucha por la independencia. Su legado trasciende el paso del tiempo y continúa inspirando los valores de patriotismo, compromiso, educación y servicio al bien común.

La ofrenda floral representa el reconocimiento de las generaciones actuales a la obra y los ideales de Belgrano, renovando el compromiso de mantener vivos los principios que guiaron su accionar.

A través de este sencillo pero significativo acto, la representante del Ejecutivo y el representante del Legislativo, en silencio y con sus manos, destacaron la importancia de preservar la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones el ejemplo de quienes contribuyeron al nacimiento y desarrollo de la Argentina.

De esta manera, la comunidad de Nueve de Julio volvió a rendir tributo a uno de los próceres más queridos del país, reafirmando el respeto y la admiración por quien legó a todos los argentinos el símbolo máximo de unidad e identidad nacional: la Bandera Argentina.