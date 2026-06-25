ANSES confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados en julio

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El Gobierno nacional oficializó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben haberes más bajos. La medida beneficiará a los titulares de prestaciones contributivas administradas por la ANSES, así como a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y distintas pensiones no contributivas.

De acuerdo con lo establecido, se mantendrá el mismo esquema de pago y los criterios de acceso vigentes. De esta manera, quienes perciban ingresos previsionales iguales o inferiores al haber mínimo garantizado recibirán el bono completo de $70.000.

En tanto, para aquellos beneficiarios cuyos haberes superen la jubilación mínima, el monto del bono será proporcional. En estos casos, se abonará únicamente la diferencia necesaria para alcanzar el límite fijado por la suma del haber mínimo más el refuerzo extraordinario. La finalidad de este mecanismo es evitar desigualdades entre quienes tienen ingresos cercanos al piso previsional.

Cuánto cobrarán los beneficiarios en julio

La ANSES abonará el bono junto con los haberes correspondientes a julio de 2026. Además, las prestaciones previsionales recibirán una actualización estimada del 2,1%, en línea con la variación de la inflación.

Con este incremento, la jubilación mínima alcanzaría los $411.787,67. Sumado al bono de $70.000, el ingreso total ascendería a $481.787,67.

Los montos previstos para julio serían los siguientes:

Jubilaciones y pensiones mínimas: $481.787,67 (haber más bono).

Pensiones No Contributivas (PNC): $399.430,13 (haber más bono).

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $358.251,36 (haber más bono).

Calendario de pagos de julio

La ANSES informó que las fechas de cobro estarán organizadas según la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo: del 8 al 22 de julio.

Beneficiarios de la PUAM: del 8 al 22 de julio.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): del 8 al 15 de julio.

En todos los casos, el cronograma se distribuirá de acuerdo con la finalización del documento de identidad de cada beneficiario.