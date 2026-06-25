Augusto Ippoliti convoca a una nueva campaña de afiliación al Partido Justicialista

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El presidente del Partido Justicialista de Nueve de Julio, Augusto Ippoliti, anunció el lanzamiento de una nueva campaña de afiliación impulsada por el PJ de la provincia de Buenos Aires y convocó a los vecinos del distrito a sumarse a la fuerza política o actualizar su situación partidaria.

Durante una entrevista radial, Ippoliti explicó que la apertura de afiliaciones no se realiza con frecuencia y que representa una oportunidad para fortalecer la estructura partidaria y renovar el padrón de afiliados. Según indicó, actualmente el justicialismo local cuenta con alrededor de 4.000 afiliados, aunque reconoció que existe la necesidad de incorporar nuevas generaciones y actualizar registros históricos.

“Los partidos políticos fuertes hacen una democracia más sólida. Por eso es importante que la ciudadanía participe activamente en el espacio político con el que se siente identificada”, expresó.

El dirigente señaló que pueden afiliarse todos los ciudadanos argentinos desde los 16 años de edad con domicilio en la provincia de Buenos Aires, siempre que no estén afiliados a otra agrupación política. En ese sentido, detalló que el trámite comienza mediante una preafiliación digital a través del sitio web oficial afiliacionespjba.com, donde se solicitan datos personales básicos y la validación de identidad.

Posteriormente, los interesados serán contactados por las autoridades partidarias para completar la ficha de afiliación tradicional que luego es remitida a la Justicia Electoral.

Ippoliti también advirtió que muchas personas desconocen que figuran afiliadas a otros partidos políticos, por lo que recomendó verificar la situación personal antes de iniciar el trámite. Asimismo, remarcó que el PJ local se encuentra disponible para brindar asesoramiento a través de sus redes sociales y canales de contacto.

Más participación juvenil

Uno de los aspectos que destacó el presidente del PJ fue la necesidad de incrementar la participación de los jóvenes dentro de la estructura partidaria.

Según explicó, existe una importante diferencia entre la participación política cotidiana y el nivel de afiliación formal de los sectores más jóvenes. En ese marco, consideró que la campaña representa una oportunidad para incorporar nuevas voces y fortalecer el compromiso ciudadano.

“Hay muchos jóvenes que participan activamente en la militancia, pero todavía existe una baja proporción de afiliados entre los 16 y los 35 años. Esta campaña permite dar un paso más y consolidar esa participación”, sostuvo.

Homenaje a Jesús Abel Blanco

Durante la entrevista, Ippoliti también confirmó que el Partido Justicialista se encuentra organizando actividades especiales con motivo del centenario del nacimiento de Jesús Abel Blanco, figura histórica del peronismo local y cinco veces intendente de Nueve de Julio.

Las actividades centrales se desarrollarán el próximo 20 de agosto y contarán con la presencia de dirigentes provinciales y nacionales. Además, informó que el bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto para que una calle de la ciudad lleve el nombre de Blanco como reconocimiento a su trayectoria política y a las obras realizadas durante sus gestiones.

“Fue uno de los dirigentes que más transformó la ciudad y las localidades del distrito a través de la obra pública, por lo que creemos que merece un homenaje permanente de la comunidad”, afirmó.

Finalmente, Ippoliti reiteró la convocatoria a quienes deseen afiliarse al Partido Justicialista y recordó que la campaña permanecerá abierta durante las próximas semanas, invitando especialmente a los vecinos interesados en participar activamente de la vida política del distrito.