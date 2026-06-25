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Psicólogos de IOMA paran este viernes por deudas y se agrava el conflicto con la AMP

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos Distrito XI denunció que la obra social debe las prestaciones de marzo y abril de 2026 y advirtió que la demora afecta la atención en salud mental y vulnera los derechos laborales de los profesionales

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Los psicólogos prestadores de IOMA harán este viernes un paro de 24 horas por atrasos en los pagos.. La entidad reclamó la cancelación inmediata de la deuda y la regularización de los pagos, y expresó su solidaridad con la Agremiación Médica Platense, que también mantiene un conflicto con IOMA por supuestas deudas de entre 500 y 900 millones de pesos.

El presidente de IOMA, Homero Giles, negó la deuda al afirmar que los plazos no vencieron y calificó a la AMP como “parasitaria”, acusándola de quedarse con un 7% de los fondos sin pagar a tiempo a los médicos. La AMP rechazó los dichos, los consideró “injurias” y anunció que intimará a Giles para que ratifique o rectifique sus declaraciones bajo amenaza de acciones legales.

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