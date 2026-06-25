La sociedad Argentina de cardiología reclamó que no se derogue la Ley de etiquetado frontal

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La Sociedad Argentina de Cardiología pidió al Gobierno de Javier Milei que mantenga la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, ante la posibilidad de que el Congreso debata su derogación. Para la entidad, los sellos negros son una “herramienta clave” para prevenir enfermedades cardiovasculares y promover hábitos saludables. Los cardiólogos advirtieron que el etiquetado frontal permite identificar rápido los productos con exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías, cuyo consumo frecuente eleva el riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes y problemas cardíacos.

El reclamo se suma al de nutricionistas que también rechazaron la derogación. La SAC señaló que eliminar la norma afectaría además la regulación de la publicidad infantil, los entornos escolares saludables y la educación alimentaria. Si bien admitió que el sistema puede mejorarse, sostuvo que eso no justifica quitar una herramienta preventiva fundamental.