CAME reunió a 1.300 empresarios en el Día Internacional de las Pymes y reclamó alivio fiscal, financiamiento y medidas para impulsar la producción

En el marco del Día Internacional de las Pymes, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reunió este jueves a 1.300 empresarios de todo el país en un encuentro federal realizado en Parque Norte, donde se debatieron los principales desafíos del sector bajo el lema “Innovación, competitividad y capacitación para un crecimiento estratégico”.

Durante la apertura, el presidente de CAME, Ricardo Diab, destacó la necesidad de avanzar en una agenda conjunta entre el sector privado y el Estado para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.

“Venimos con propuestas concretas que estamos dispuestos a trabajar con los poderes del Estado y con todos los sectores del sistema económico”, afirmó. En ese sentido, reclamó incentivos al consumo interno, acceso al financiamiento, una reducción de la presión tributaria y un nuevo consenso fiscal que elimine percepciones y retenciones que, según sostuvo, afectan a las empresas formales.

El acto contó con la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien remarcó el rol del sector privado en la economía. “Lo más importante que tiene la Ciudad y el país es el privado, y necesita de un Estado ágil, moderno y previsible. El rol del Estado es ordenar y establecer reglas del juego”, señaló.

Macri también destacó el esfuerzo cotidiano de las pequeñas y medianas empresas. “Ser pyme es invertir cuando no hay certezas. Es sostener el empleo. Cada uno de los trabajadores es parte de la familia pyme”, expresó.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió sobre las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos. “Hay problemas con todos los rubros vinculados al comercio, la construcción, la industria y el turismo. Todos rubros que dan empleo y donde proliferan las pymes nacionales”, sostuvo.

Asimismo, consideró que “la mayor potencialidad que tiene la Argentina son sus empresarios” y afirmó que “es con los empresarios pymes argentinos que hay que construir una nueva Argentina”.

Debate sobre el presente y el futuro del sector

La jornada continuó con el panel “Las entidades que impulsan el desarrollo pyme”, del que participaron Ricardo Diab; el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman; el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

Grinman volvió a insistir en la necesidad de reducir la carga impositiva y cuestionó especialmente el impuesto sobre los Ingresos Brutos. “Todos queremos que baje la presión tributaria. Solo le pedimos al Gobierno nacional y nos olvidamos de los gobernadores. Ingresos Brutos es el peor de los tributos”, afirmó, aunque manifestó su optimismo sobre el futuro de las pymes y del país.

En tanto, Rappallini aseguró que las pequeñas y medianas empresas constituyen “la estructura económica más virtuosa” y remarcó que el desarrollo del país dependerá de la creación de un ecosistema favorable para su crecimiento. “La salida de la Argentina es con más pymes, pero tenemos que diseñar el ecosistema para que se creen y se desarrollen”, sostuvo.

Por su parte, Pino destacó el papel del sector agropecuario dentro del entramado pyme y advirtió sobre la situación de algunas economías regionales. Si bien celebró la cosecha récord de maíz, trigo y soja, señaló que varias producciones enfrentan dificultades vinculadas tanto a factores productivos como a los distintos esquemas cambiarios.

La agenda del encuentro incluyó además paneles sobre producción federal, financiamiento, capacitación y sostenibilidad, con la participación de especialistas y referentes del ámbito empresarial.

También asistieron legisladores nacionales, los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, y el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño.