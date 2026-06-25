Refuerzan las medidas de prevención para evitar casos de triquinosis

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La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio reiteró a la comunidad la importancia de realizar el análisis de triquinosis en aquellos animales destinados a la elaboración de chacinados para consumo familiar, recordando que este servicio se brinda de manera totalmente gratuita.

Las muestras deben presentarse en las oficinas de Bromatología, ubicadas en Cavallari 121, hasta los días miércoles a las 17 horas. Para efectuar el estudio, es necesario acercar 100 gramos de entraña refrigerada, sin congelar, siguiendo las recomendaciones establecidas para garantizar la correcta realización del análisis.

Desde el área municipal destacaron que la prevención es fundamental para evitar casos de triquinosis, una enfermedad que puede transmitirse a las personas a través del consumo de carne o productos derivados contaminados.

Asimismo, remarcaron que el rótulo constituye la única garantía de inocuidad en chacinados y embutidos, ya que certifica que el producto fue elaborado en establecimientos habilitados y sometido a los controles sanitarios correspondientes.

Por este motivo, se recomienda no consumir productos sin etiqueta identificatoria y evitar la compra de salames, chorizos secos, bondiolas o jamones de elaboración casera o artesanal que no cuenten con la identificación del elaborador mediante los registros correspondientes (PAMS y RNPA). También se aconseja desconfiar de aquellos productos que se comercialicen a precios considerablemente inferiores a los habituales del mercado.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Bromatología al teléfono 610086.