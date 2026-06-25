El Automoto Club Nuevejuliense celebrará los 56 años del autódromo con un mes repleto de automovilismo

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El Automoto Club Nuevejuliense presentó el calendario de actividades con el que celebrará el 56° aniversario del Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”, una programación que reunirá durante todo el mes de julio a distintas categorías del deporte motor y que estará acompañada por trabajos de mejoras en el predio y nuevos anuncios institucionales.

La agenda comenzará el domingo 5 de julio con una fecha especial de Picadas de Motos, una disciplina que viene consolidándose dentro del calendario del autódromo y que convocará a pilotos y aficionados de toda la región para vivir una jornada cargada de velocidad y adrenalina.

Posteriormente, los días 10, 11 y 12 de julio será el turno del Karting del Centro, una de las categorías más convocantes del país, que volverá a reunir a cientos de competidores y equipos provenientes de diferentes provincias, reafirmando al circuito nuevejuliense como uno de los escenarios de referencia para esta especialidad.

El cierre de los festejos llegará el fin de semana del 25 y 26 de julio con una fecha doble del Turismo Promocional, que ofrecerá dos competencias puntuables durante un mismo fin de semana. Precisamente el domingo 26, el autódromo celebrará oficialmente sus 56 años de historia, renovando el compromiso de seguir siendo uno de los escenarios emblemáticos del automovilismo argentino.

Desde la Comisión Directiva adelantaron además que durante julio se darán a conocer nuevas actividades y algunas sorpresas que formarán parte de esta celebración, ampliando una programación especialmente diseñada para conmemorar un nuevo aniversario de la institución.

En paralelo, continúan los trabajos de mantenimiento y puesta en valor de las instalaciones. Las tareas incluyen mejoras en distintos sectores del predio con el objetivo de ofrecer espacios más cómodos, seguros y funcionales para pilotos, equipos, colaboradores y el público que acompaña cada una de las competencias.

Con una intensa agenda deportiva, importantes obras de infraestructura y nuevos proyectos en marcha, el Automoto Club Nuevejuliense invita a toda la comunidad a participar de un mes que promete quedar marcado en la historia del Autódromo Ciudad de 9 de Julio “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”.

Julio no será solamente un nuevo aniversario, sino una celebración de la pasión por el automovilismo, del trabajo de quienes construyeron la historia de la institución y del compromiso de seguir proyectando el futuro de uno de los circuitos más representativos de la región.