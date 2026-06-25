Atlético y El Linqueño animan una fecha importante del Torneo Apertura femenino

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El hockey de Atlético 9 de Julio tendrá un intenso fin de semana de competencia, con compromisos determinantes tanto en el Torneo Apertura femenino de la Asociación del Centro de la Provincia como en el Torneo Clausura masculino.

La actividad comenzará este sábado en la ciudad de Lincoln, donde se disputará la décima y penúltima fecha del certamen femenino. Allí, los equipos de Atlético 9 de Julio y El Linqueño protagonizarán una jornada de gran expectativa, ya que ambos llegan con destacadas campañas y ocupan posiciones de privilegio en varias de las categorías.

En Sub 14, Atlético se ubica en el tercer puesto, a apenas tres puntos del líder, mientras que El Linqueño marcha cuarto, por lo que el enfrentamiento será determinante en la lucha por los primeros lugares.

Uno de los partidos más atractivos será el de la categoría Sub 16, donde se enfrentarán los dos invictos del campeonato. Atlético lidera las posiciones con puntaje ideal, tras ganar todos sus encuentros, mientras que El Linqueño es escolta, también sin derrotas, aunque con dos empates.

En Sub 19, Atlético ocupa el segundo lugar de la tabla, mientras que el conjunto local no ha logrado sostener una campaña regular. En Primera División, en tanto, El Linqueño se encuentra tercero y Atlético quinto, en un torneo muy parejo que promete una definición apasionante en las últimas fechas.

El domingo, acción para la Primera masculina

La actividad continuará el domingo en la cancha del Club Atlético 9 de Julio, donde se disputará la sexta fecha del Torneo Clausura de Primera División masculina, certamen que reúne a equipos de las Asociaciones del Centro, del Noroeste y de Cuenca del Salado.

La jornada comenzará a las 11 con el encuentro entre Saladillo Hockey Club y Argentino de Trenque Lauquen. Posteriormente, desde las 12.30, Atlético 9 de Julio recibirá a 25 de Mayo Hockey Club, buscando consolidarse en la cima del campeonato.

La fecha se completará en Carlos Tejedor, donde jugarán Eclipse, Club Atlético Las Flores, San Martín de Pehuajó, Sarmiento y Social de Junín y Rivadavia de Lincoln.

Atlético 9 de Julio llega como único líder del Torneo Clausura y buscará aprovechar la localía para mantenerse en lo más alto de las posiciones y dar un paso importante en su objetivo de pelear por el título.