El Concejo Deliberante rechazó la remoción de la representante de ese cuerpo ante la Cooperativa Mariano Moreno

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Nueve de Julio de este jueves tuvo uno de sus debates más extensos al tratar el proyecto de ordenanza que proponía revocar la designación de la actual representante del cuerpo legislativo ante el Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Mariano Moreno Ltda. La discusión no solo giró en torno a un cambio de nombres, sino que abrió un intercambio sobre la interpretación de la Ordenanza Nº 7043, el rol institucional que debe cumplir el representante del Concejo y la necesidad de respetar la composición política surgida tras la renovación legislativa.

La iniciativa fue presentada por la La Libertad Avanza, cuyo presidente del Bloque, Luis Moos sostuvo que el proyecto no perseguía un cuestionamiento personal hacia la consejera actualmente designada, sino que buscaba hacer cumplir una ordenanza vigente aprobada por unanimidad años atrás.

Al fundamentar la iniciativa, recordó que la Ordenanza Nº 7043 fue sancionada con el objetivo de garantizar una representación democrática dentro del Consejo de Administración de la Cooperativa Mariano Moreno.

Durante su exposición recordó que la norma establece que el Departamento Ejecutivo designa dos representantes, mientras que el Concejo Deliberante designa un tercer integrante, quien debe pertenecer a la primera minoría no oficialista.

Según explicó, ese criterio fue incorporado deliberadamente para reflejar la pluralidad política expresada por los vecinos en las urnas.

“La participación de representantes del Concejo Deliberante constituye una muestra democrática de extrema importancia porque representa la manifestación de la sociedad en las últimas elecciones”, señaló al citar los fundamentos de la propia ordenanza.

En ese marco sostuvo que, luego de la renovación parcial del Concejo, la composición política cambió y, por lo tanto, también debía actualizarse la representación legislativa dentro de la Cooperativa.

“La ordenanza es muy clara. Habla de la primera minoría no oficialista. Después de las últimas elecciones esa condición cambió y entendemos que corresponde aplicar la norma tal como fue aprobada”, manifestó.

El edil insistió en que el proyecto únicamente pretendía que el cuerpo actuara conforme a la legislación vigente.

“Nosotros actuamos con sujeción a la ley. La ordenanza está vigente y simplemente pedimos que se aplique. Consideramos que existe un derecho adquirido por la nueva conformación del Concejo”, afirmó.

Además vinculó la importancia de la representación con la compleja situación institucional que atraviesa actualmente la Cooperativa Mariano Moreno.

“Entendemos que la Cooperativa está atravesando un momento delicado y creemos necesario que nuestro bloque tenga una representación efectiva para expresar su posición sobre los distintos temas que allí se discuten”, expresó.

“No cuestionamos a la persona”

Tras esa exposición intervino otro concejal, quien dejó expresamente aclarado que el debate no debía interpretarse como una crítica hacia la consejera actualmente designada.

“Este bloque no pone en duda la buena voluntad ni la capacidad de la consejera que estuvo representando al Concejo Deliberante. Ese no es el tema que estamos discutiendo”, afirmó.

El edil sostuvo que el eje de la discusión pasaba exclusivamente por el cumplimiento de la ordenanza.

“No estamos evaluando cómo desarrolló su tarea. Lo que solicitamos es la aplicación de una ordenanza vigente. La ordenanza es clara en sus artículos y eso es precisamente lo que estamos planteando.”

Como parte de sus argumentos recordó que la propia Ley Orgánica de las Municipalidades establece la obligación de los concejales de respetar las ordenanzas que sancionan.

“Los concejales tienen la obligación legal y ética de cumplir y respetar las ordenanzas. Son las leyes municipales que este mismo cuerpo aprueba y por eso existe el deber de hacerlas cumplir.”

Antes de la votación solicitó que durante la lectura del proyecto se omitiera el nombre de la representante involucrada para evitar personalizar el debate y pidió además que la votación fuera nominal para que quedara registrado públicamente el voto de cada concejal.

La moción de LLA fue rechazad por mayoría.

La postura contraria

Durante el debate también hubo voces que, si bien no defendieron expresamente la continuidad de la actual representante, cuestionaron la necesidad de modificar la designación.

Uno de los concejales sostuvo que, en la práctica, la figura del representante del Concejo nunca cumplió plenamente el objetivo para el cual fue creada.

“Nosotros no le hemos visto la utilidad que se pretendía darle a esa representación”, señaló.

Argumentó que históricamente todos los pedidos de informes vinculados con la Cooperativa fueron dirigidos al Departamento Ejecutivo y nunca al representante del Concejo.

“Cada vez que había que pedir información sobre la Cooperativa, siempre se la solicitaba al Ejecutivo. Incluso desde la propia Cooperativa nos preguntaban por qué no recurríamos al consejero designado por este cuerpo.”

Según sostuvo, esa herramienta institucional nunca fue utilizada por ninguno de los bloques políticos.

“Esto no es responsabilidad de la consejera. Ningún bloque utilizó esa representación como estaba prevista. Por eso entendemos que no resulta necesario impulsar esta modificación.”

También aclaró que su posición no implicaba una valoración positiva ni negativa sobre el desempeño de la representante.

“No tenemos nada para decir ni a favor ni en contra de la consejera. Tampoco podemos afirmar que haya desarrollado mal su función.”

Qué proponía el proyecto

La Secretaría del Concejo dio lectura al articulado de la ordenanza.

La iniciativa proponía revocar la designación de la actual consejera titular ante el Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Mariano Moreno Ltda., realizada durante la anterior composición legislativa.

En segundo término facultaba a la actual primera minoría oficialista —según el texto leído en la sesión— a efectuar una nueva designación, respetando los requisitos establecidos en la Ordenanza Nº 7043.

Asimismo establecía que el nuevo representante debería cumplir estrictamente con la presentación de informes semestrales, asistencia a reuniones y demás obligaciones previstas en los artículos cuarto, quinto y sexto de la norma.

Finalmente se disponía comunicar la decisión al Departamento Ejecutivo para que remitiera la nueva designación a la Cooperativa.

La mayoría especial impidió su aprobación

Antes de iniciar la votación, la Presidencia recordó que la propia Ordenanza Nº 7043 exige una mayoría especial de dos tercios de la totalidad de los miembros del cuerpo para aprobar la remoción del representante.

Esto significaba que la iniciativa necesitaba reunir doce votos afirmativos.

La votación se realizó de manera nominal.

Concluido el recuento, el proyecto obtuvo únicamente siete votos positivos, muy lejos de la mayoría requerida, por lo que la propuesta quedó rechazada y la actual representante continuará ejerciendo sus funciones.

Convenio para obras en 12 de Octubre

Luego de ese debate el Concejo trató la documentación Nº 450/2026, correspondiente a la ratificación de un convenio entre la Municipalidad de Nueve de Julio y la Dirección Provincial de Hidráulica.

En esta oportunidad los bloques acordaron omitir la lectura completa del expediente y avanzar directamente con la votación.

Durante la presentación se recordó que el convenio permitirá ejecutar obras de alcantarillado en la localidad de 12 de Octubre, una de las más afectadas por los últimos episodios de intensas lluvias e inundaciones.

También se solicitó que la votación fuera nominal, moción que fue aprobada por unanimidad.

El proyecto obtuvo doce votos afirmativos y quedó aprobado, habilitando la firma definitiva del convenio y el avance de las obras hidráulicas previstas para esa localidad.

Otros temas de la sesión

Durante la jornada también fue aprobado por unanimidad un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo la instalación de cámaras de seguridad, la mejora del alumbrado público y el refuerzo de los patrullajes preventivos en el sector de la calle Simón Bolívar, continuidad de Avenida Argentina hasta Mariano Moreno.

El pedido surgió a partir de reiterados reclamos de vecinos de la zona, quienes denunciaron robos, hurtos de animales y otros hechos de inseguridad. Si bien desde el oficialismo se reconoció la preocupación y se valoró el trabajo realizado por la Subsecretaría de Seguridad, también se advirtió que la colocación de cámaras deberá analizarse dentro del esquema general de prioridades del sistema de videovigilancia del distrito.

Final de la sesión

Tras el tratamiento de la totalidad del orden del día, la Presidencia dio por finalizada la sesión ordinaria a las 20:39.

El debate sobre la representación del Concejo en la Cooperativa Mariano Moreno volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca del alcance de la Ordenanza Nº 7043 y del papel que debe desempeñar el representante legislativo dentro de la entidad. Aunque la iniciativa no prosperó por no alcanzar la mayoría especial exigida, dejó expuestas las distintas miradas políticas sobre la interpretación de la norma y el funcionamiento de uno de los organismos más importantes del distrito.