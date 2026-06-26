La intendente visitó la Escuela N°1 Bernardino Rivadavia

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La Intendente Municipal María José Gentile visitó esta mañana la Escuela de Educación Primaria N° 1 “Bernardino Rivadavia”, en el marco de la celebración por el 160° aniversario de la institución -conmemorado el día 22 del corriente mes-, en una jornada que reunió a toda la comunidad educativa.

Durante la recorrida, la jefa comunal estuvo acompañada por la directora de Educación, Marisa Poratti, y compartió las distintas propuestas que los alumnos prepararon especialmente para la ocasión.

En el establecimiento se desarrolla una feria escolar con diversos stands temáticos organizados por los estudiantes, que incluyen producciones de matemática, reciclado, literatura y juegos que ponen en valor el trabajo pedagógico y el compromiso escolar.

La actividad forma parte de los festejos por los 160 años de la institución, una de las escuelas emblemáticas del distrito, que continúa siendo un espacio central en la formación de generaciones de nuevejulienses.