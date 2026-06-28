El Centro Universitario Nuevejuliense celebra sus 70 años de historia al servicio de la educación

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El Centro Universitario Nuevejuliense (C.U.N.) celebra hoy el 70° aniversario de su fundación, marcando siete décadas de compromiso con la educación, el acompañamiento de los estudiantes y el desarrollo de generaciones de jóvenes nuevejulienses que eligieron la ciudad de La Plata para cursar sus estudios superiores.

Desde la institución destacaron el orgullo que representa formar parte de la historia del C.U.N., un espacio que no solo ha sido un lugar de residencia para cientos de becados, sino también un ámbito de crecimiento académico, humano y personal.

“Año tras año, con esfuerzo y dedicación, nuestra institución lleva adelante la noble tarea de ser el hogar de muchos becados nuevejulienses, permitiéndoles perseguir sus sueños y metas, y siendo una parte fundamental en el camino de numerosas generaciones de universitarios que soñaron y soñamos con un futuro mejor”, expresaron desde la comisión directiva.

En el marco de este nuevo aniversario, el reconocimiento también estuvo dirigido a quienes han contribuido al crecimiento y sostenimiento de la entidad a lo largo de su historia: los becados actuales y quienes pasaron por la institución, la subcomisión de padres, las anteriores comisiones directivas, las instituciones y comercios de Nueve de Julio, los medios de comunicación locales y toda la comunidad nuevejuliense, cuyo permanente acompañamiento ha sido clave para concretar los objetivos del Centro Universitario.

Asimismo, resaltaron el valor del apoyo recibido por parte de la sociedad, especialmente teniendo en cuenta que el C.U.N. es una de las pocas instituciones de Nueve de Julio cuya sede social se encuentra fuera del distrito, en la ciudad de La Plata.

Como parte de los festejos, este domingo a las 11 horas se llevará a cabo un acto conmemorativo en la sede social ubicada en calle 37 N° 565, de la ciudad de La Plata. La convocatoria está abierta a todos los exbecados, autoridades municipales y vecinos que deseen acompañar a la institución en una fecha tan significativa.

A siete décadas de su creación, el Centro Universitario Nuevejuliense renueva su compromiso con la educación y continúa consolidándose como una institución fundamental para el acceso a la formación universitaria de los jóvenes de Nueve de Julio.