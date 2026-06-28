ABSA realizará tareas de drenaje y limpieza de cañerías durante la madrugada del lunes en Nueve de Julio

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La empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que desde la medianoche de este domingo y durante la madrugada de este lunes 29 de junio llevará adelante tareas programadas de mantenimiento y optimización sobre la red de distribución de agua potable en la ciudad de Nueve de Julio.

Según se indicó, el objetivo de los trabajos es realizar la purga y limpieza de los conductos en sectores específicos de la red, mediante la apertura de válvulas ubicadas en las siguientes intersecciones:

Libertad y Eva Perón.

Mitre y Alberti.

Frondizi y San Martín.

Cosentino y Urquiza.

Cosentino y Gardel.

Desde la prestataria advirtieron que estas maniobras podrían provocar derrames de agua en la vía pública, además de generar una disminución en la presión del servicio y posible turbiedad del agua durante el desarrollo de las tareas.

Ante esta situación, ABSA recomendó a los usuarios preservar las reservas domiciliarias y utilizar el agua únicamente para consumo e higiene personal, postergando actividades no esenciales hasta que el servicio recupere su funcionamiento habitual.

Asimismo, la empresa recordó que, en caso de registrarse inconvenientes, los usuarios pueden comunicarse con la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o realizar consultas a través de sus canales oficiales en redes sociales.

Los trabajos forman parte del plan de mantenimiento preventivo que busca optimizar el funcionamiento de la red de distribución de agua potable en la ciudad.