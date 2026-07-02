Detuvieron a las tres adolescentes acusadas de la violenta agresión a una menor en Vedia

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La investigación por la brutal agresión sufrida por una adolescente de 14 años en la localidad de Vedia registró este jueves un importante avance judicial. La Fiscalía General del Departamento Judicial Junín informó que fueron detenidas las tres menores de edad señaladas como presuntas autoras del ataque ocurrido el pasado 27 de junio.

La causa, registrada bajo la IPP N.º PP-04-00-00-6175-26/00, está a cargo de la Unidad de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 12 y del Juzgado de Garantías del Joven del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Según informó oficialmente la Fiscalía, desde el inicio de la investigación se dispuso la intervención del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y del Área Social del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de brindar asistencia y contención tanto a la víctima como a su familia.

Las tareas investigativas, desarrolladas con una participación central de la Ayudantía Fiscal de Leandro N. Alem, permitieron reunir pruebas suficientes para solicitar la detención de las tres adolescentes involucradas. La Justicia hizo lugar al pedido y las órdenes fueron ejecutadas por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) con asiento en Leandro N. Alem.

Las jóvenes quedaron imputadas por los delitos de coacción y robo agravado por poblado y en banda, figuras que se investigan en concurso real. En las próximas horas deberán prestar declaración indagatoria y posteriormente se resolverá su situación procesal, mientras la investigación continúa.

El hecho

El episodio ocurrió el sábado 27 de junio en el patio de una vivienda de Vedia. De acuerdo con la investigación, la adolescente habría sido convocada al lugar por otras jóvenes y, una vez allí, fue atacada físicamente por tres menores de edad.

La agresión fue registrada en un video de casi dos minutos que luego comenzó a circular masivamente por redes sociales. En las imágenes se observa cómo la víctima recibe golpes, insultos y amenazas, mientras una de las presentes filma la escena e incluso alienta la continuidad del ataque. También se advierte la utilización de un palo para golpear a la adolescente y la sustracción de una prenda de vestir, circunstancias que llevaron a la Fiscalía a ampliar la calificación legal de la causa.

Tras la denuncia radicada por la abuela de la víctima, la menor recibió atención médica por las lesiones sufridas y asistencia psicológica. Durante la investigación se realizaron allanamientos en domicilios vinculados con las imputadas, donde se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

El caso generó una profunda repercusión en Vedia y motivó expresiones de repudio por parte de autoridades y vecinos, además de una convocatoria ciudadana para reclamar justicia y mayores medidas de prevención frente a los hechos de violencia juvenil.