María José Gentile supervisó la implementación de la Historia Clínica Digital en el CAPS de Barrio Parque Julio de Vedia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La intendenta municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, visitó el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del Barrio Parque Julio de Vedia, donde supervisó la implementación de nuevas herramientas destinadas a fortalecer la atención sanitaria que se brinda a los vecinos.

Acompañada por funcionarias de su gabinete, la jefa comunal recorrió las instalaciones del centro de salud y destacó la puesta en marcha, por primera vez en el distrito, de la digitalización de la historia clínica mediante el programa Historia de Salud Integrada (HSI), impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Esta iniciativa representa un importante avance en el proceso de modernización del sistema de salud local, ya que permite que los profesionales registren la información clínica de los pacientes de manera digital, reemplazando las tradicionales historias clínicas en papel por un soporte electrónico seguro.

Además, el sistema posibilita que los datos sanitarios puedan ser consultados por los distintos efectores de salud habilitados, favoreciendo la continuidad de la atención, optimizando los tiempos de respuesta y garantizando un acceso más ágil, eficiente y seguro a la información médica.

Desde el municipio destacaron que la incorporación de estas herramientas tecnológicas reafirma el compromiso con la mejora permanente de los servicios de salud, promoviendo la innovación y fortaleciendo una atención más eficiente, cercana y de mayor calidad para toda la comunidad.