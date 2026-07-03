Encabezada por la inspectora jefa distrital Gabriela Tiani, quedó inaugurada la 16ª Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

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La Escuela de Educación Técnica N° 2 fue escenario este viernes del acto inaugural de la 16ª Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026, una propuesta que reúne a estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades para presentar proyectos de investigación, innovación y desarrollo elaborados a lo largo del año.

La ceremonia fue encabezada por la inspectora jefa distrital, Gabriela Tiani, y contó con la presencia del senador provincial Germán Lago; inspectores de las distintas modalidades; referentes regionales de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE), Alejandra y Marcos; consejeros escolares; directivos de establecimientos educativos; funcionarios municipales; docentes, estudiantes, abanderados y escoltas, además de integrantes de la comisión organizadora y de la comunidad educativa del distrito.

Durante el acto, la referente distrital de la feria, la licenciada Gabriela Tiani, dio la bienvenida a los presentes y puso en valor el trabajo realizado por las instituciones participantes.

“Es un orgullo darles la bienvenida a una nueva Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología. Cada proyecto que hoy se presenta es el resultado de meses de trabajo, de preguntas, de investigación, de creatividad y de un profundo compromiso con la enseñanza y el aprendizaje”, expresó.

Uno de los ejes centrales de esta edición fue el homenaje a los científicos y científicas desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.

En ese marco, recordó a médicas, médicos, sociólogos, físicos, docentes e investigadores del CONICET cuyas vidas fueron truncadas por el terrorismo de Estado, destacando que la feria constituye también un espacio para construir memoria desde la educación.

“La ciencia también fue silenciada”, señaló al referirse a la instalación artística preparada para esta edición, agregando que el terrorismo de Estado no solo persiguió personas, sino también ideas, investigaciones y la libertad de pensar.

Asimismo, hizo referencia al contexto que atraviesan la ciencia, el arte y la tecnología en el país y sostuvo que, frente a las dificultades que enfrenta el sistema científico, estos espacios cobran aún mayor relevancia.

“Cada proyecto expresa la convicción de que la educación continúa siendo el lugar donde nacen las preguntas y se forman ciudadanos capaces de construir respuestas y transformar la realidad”, afirmó.

Como parte de la propuesta artística de la jornada, se recreó el sobrevuelo lunar de la misión Artemis II, en reconocimiento a los científicos argentinos que participaron de ese proyecto internacional.

“La grandes visiones no comienzan en un centro espacial; comienzan en una escuela, cuando un docente despierta la curiosidad y acompaña a sus estudiantes a descubrir”, remarcó.

Asimismo, hizo referencia al presente que atraviesan la ciencia, el arte y la tecnología en el país, señalando que la reducción de recursos destinados a la investigación hace que estos espacios cobren un significado aún mayor.

“Cada proyecto expresa la convicción de que la educación continúa siendo el lugar donde nacen las preguntas y se forman ciudadanos capaces de construir respuestas y transformar la realidad”, afirmó.

Como parte de la propuesta artística, la feria recreó el sobrevuelo lunar de la misión Artemis II, en reconocimiento a los científicos argentinos que participaron de ese proyecto internacional.

Antes de concluir, la licenciada Gabriela realizó un extenso agradecimiento a todos quienes hicieron posible la organización del encuentro. Destacó el compromiso de los estudiantes, docentes, equipos directivos, inspectores, evaluadores y, especialmente, de la comisión organizadora, integrada por Andrea Martínez, Lucía, Pablo Curia —quien no pudo asistir por cuestiones personales—, Juan Cruz Casas, Omar Romano, Gonzalo Vitalardo —quien se incorporaría más tarde—, Tomás Monio, Karina, Daniela Galvani, Elo Dinámico, Paula Malpérez y Rocío Ferrari, quienes desde el mes de marzo trabajaron en la planificación y organización de la feria.

Posteriormente se dio lectura al acta oficial de apertura, en la que se informó que esta edición reúne 60 proyectos. La comisión organizadora determinó que la instancia distrital será no selectiva, aunque cada propuesta deberá reunir las condiciones necesarias para representar al distrito en la etapa regional.

Finalmente, con la firma del acta por parte de la inspectora jefa distrital Gabriela Tiani, los referentes de ACTE y las autoridades presentes, quedó oficialmente inaugurada la 16ª Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2026, dando inicio a una jornada de intercambio, aprendizaje e innovación que volvió a poner en valor el compromiso de la comunidad educativa con la ciencia, el arte y la tecnología.