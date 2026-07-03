Provincia convocó a docentes y estatales a una nueva paritaria

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios docentes y a los trabajadores estatales a retomar este viernes la discusión paritaria, en una jornada que se desarrollará de manera virtual y que genera una fuerte expectativa entre los representantes sindicales por la posibilidad de recibir una nueva propuesta salarial.

La primera reunión comenzará a las 14.30 con los gremios que representan a los docentes bonaerenses. Una hora más tarde, a las 15.30, será el turno de los sindicatos que nuclean a los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430, que regula el régimen del empleo público provincial.

La convocatoria llega luego de varios días de creciente tensión entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales. Los gremios venían reclamando una actualización de los salarios frente al impacto de la inflación y cuestionaban la falta de una propuesta concreta en la última mesa de negociación.

Ese malestar derivó, entre otras medidas de fuerza, en una huelga docente que afectó el normal dictado de clases en distintos establecimientos educativos de la provincia, en reclamo de una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

La última reunión paritaria se realizó el 12 de junio y concluyó sin una oferta de incremento salarial por parte del Gobierno provincial. En esa oportunidad, la administración bonaerense informó únicamente una suba del 30% en las asignaciones familiares y anunció la puesta en marcha de un plan de desendeudamiento destinado a trabajadores del sector público.

Sin embargo, los sindicatos consideraron insuficientes esas medidas y reiteraron la necesidad de avanzar en una actualización de los salarios que contemple la evolución de los precios durante los últimos meses.

En este nuevo encuentro, los representantes gremiales esperan que el Ejecutivo provincial presente finalmente una propuesta que permita destrabar la negociación y abrir el camino hacia un acuerdo. De no haber avances significativos, no descartan volver a analizar nuevas medidas de fuerza en los próximos días.

La negociación de este viernes será seguida de cerca tanto por los trabajadores estatales como por la comunidad educativa, ya que su resultado podría definir el rumbo del conflicto salarial en la provincia durante las próximas semanas.