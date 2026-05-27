FreNDEP convoca a un paro nacional docente de 48 horas con movilizaciones en todo el país

El Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP) anunció un paro nacional docente de 48 horas para este miércoles y jueves, acompañado de movilizaciones en distintos puntos del país, en el marco de un plan de lucha impulsado por sectores autoconvocados y sindicatos de base que rechazan las políticas salariales y educativas del Gobierno nacional.

La convocatoria se realiza bajo la consigna “Ni un docente pobre en la Argentina” y, según indicaron desde la organización, ya cuenta con adhesiones en al menos 14 provincias, incluyendo impacto en territorio bonaerense.

El FreNDEP está conformado por agrupaciones y sindicatos que se presentan como una alternativa a la conducción nacional de la docencia, cuestionando el rol de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y de otros gremios tradicionales.

En la provincia de Buenos Aires, el frente está representado por la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires. Su secretario general, Claudio Vigne, sostuvo que la protesta surge ante “la ausencia del frente gremial” y denunció “la falta de acción de organizaciones como CTERA que han acompañado políticas de ‘paz social’ frente al gobierno de Javier Milei”.

Según explicó el dirigente, el principal reclamo del sector pasa por la recomposición salarial y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, en un contexto atravesado por el pluriempleo y el endeudamiento.

“Planteamos un nuevo concepto de negociación: el salario mínimo vital y móvil docente debería ser de 2.800.000 pesos, y los aumentos salariales deben estar basados en las necesidades reales de las y los trabajadores de la educación en cada provincia”, afirmó Vigne.

Desde el FreNDEP señalaron además que buscan construir “una alternativa sindical democrática y federal”, con fuerte presencia territorial y participación de docentes autoconvocados.

Entre las organizaciones que integran el frente se encuentran el GDA de Formosa, el Movimiento Pedagógico de Liberación de Misiones, el Sindicato de Educadores del Chaco, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina y la agrupación Desde el Pie en UTE CABA, entre otros espacios sindicales y pedagógicos.

Las jornadas de protesta incluirán marchas, actos y concentraciones en diferentes ciudades del país, con eje en el reclamo por salarios, presupuesto educativo y condiciones dignas de trabajo para el sector docente.