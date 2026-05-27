Vecino de Trenque Lauquen denunció una “Rendición de Cuentas nula de nulidad absoluta” y cuestionó al Concejo Deliberante de ese distrito

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En una nueva intervención pública marcada por su constante seguimiento de los actos institucionales del distrito, el vecino de Trenque Lauquen, Miguel Santos Vidal, volvió a expresar fuertes cuestionamientos hacia el Honorable Concejo Deliberante local, al considerar que la aprobación de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 constituye un acto “nulo de nulidad absoluta”.

Vidal, quien desde hace años viene sosteniendo una postura crítica y activa en defensa de la transparencia administrativa y del control republicano de los fondos públicos, manifestó su preocupación por lo que definió como una “parodia de fiscalización” llevada adelante durante la 6° Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de mayo de 2026.

Según expuso, el cuerpo deliberativo aprobó por mayoría la Rendición de Cuentas del Departamento Ejecutivo sin cumplir con las obligaciones constitucionales y legales que exigen un control efectivo sobre el manejo de los recursos públicos.

En su presentación, recordó que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 192 inciso 5, establece como atribución inherente al régimen municipal la obligación de “examinar y resolver sobre las cuentas del año vencido, remitiéndolas enseguida al Tribunal de Cuentas”.

Asimismo, citó el artículo 66 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que ordena al Concejo Deliberante examinar las cuentas y remitirlas antes del 30 de abril de cada año al Tribunal de Cuentas bonaerense.

Para Vidal, el análisis de la Rendición de Cuentas representa “el núcleo de la actividad fiscalizadora” del Concejo Deliberante y constituye una herramienta esencial para garantizar principios de legalidad, transparencia, eficiencia, sustentabilidad ambiental y buen gobierno.

Sin embargo, sostuvo que nada de ello ocurrió en la sesión realizada esta semana.

“El Concejo Deliberante omitió efectuar la pertinente fiscalización que ordena nuestra Carta Magna Provincial y tampoco realizó el control político de la Rendición de Cuentas, como instruye el Honorable Tribunal de Cuentas”, afirmó.

Además, remarcó que la Rendición de Cuentas debía haber sido tratada en una Sesión Especial, conforme lo dispone el artículo 65 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y con una mayoría especial de dos tercios para su aprobación.

Según su planteo, el incumplimiento de estos requisitos convierte a la resolución en un acto “viciado de nulidad absoluta”.

En otro de los pasajes más duros de su documento, Vidal habló de un creciente “cinismo político” dentro de la dirigencia local, al cuestionar que muchos discursos públicos sobre transparencia y republicanismo no se traduzcan luego en acciones concretas al momento de ejercer el control institucional sobre el Ejecutivo municipal.

En términos políticos, apuntó particularmente contra los ocho concejales del bloque UCR + Diálogo y los cinco ediles de La Libertad Avanza que acompañaron la aprobación de la Rendición de Cuentas 2025.

Afirmó que los concejales “buscaron un fin distinto y contrapuesto al interés público para el cual la ley les confirió sus facultades”, calificando esa conducta como una “desviación de poder”.

En un tramo de fuerte contenido institucional y ético, el vecino citó una reflexión del expresidente checo Václav Havel:

“La primera pequeña mentira que se contó en nombre de la verdad, la primera pequeña injusticia que se cometió en nombre de la justicia, la primera minúscula inmoralidad en nombre de la moral, siempre significarán el seguro camino del fin”.

Vidal interpretó esa frase como una advertencia sobre “las concesiones morales que terminan siendo el camino seguro hacia el autoritarismo”.

Finalmente, presentó una serie de peticiones formales al Concejo Deliberante: solicitó la revocación administrativa de la resolución aprobatoria de la Rendición de Cuentas 2025, exhortó al cuerpo a cumplir con el control político ordenado por el Tribunal de Cuentas y pidió la convocatoria a una Sesión Especial para tratar un despacho “legítimo y legal” sobre el ejercicio económico del año pasado.

La nueva presentación de Miguel Santos Vidal vuelve a poner en debate el rol institucional del Concejo Deliberante y la importancia de los mecanismos de control republicano en la administración municipal, especialmente en un año significativo para la comunidad, atravesado por las actividades y reflexiones en torno al 150° aniversario de Trenque Lauquen.

Carta Abierta Resolución Nula de Nulidad Absoluta 26 de mayo de 2026