La Escuela Secundaria Agraria N°2 de Las Toscas celebró sus Bodas de Plata

La comunidad educativa de Las Toscas, junto a vecinos y autoridades distritales, celebró el 25° aniversario de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°2 en una jornada especial que coincidió con los festejos por el Día de la Revolución de Mayo.

El acto central se desarrolló bajo el lema “25 años sembrando saberes, fortaleciendo nuestra identidad, cosechando futuro”, y reunió a alumnos, exalumnos, docentes, familias y representantes de distintas instituciones de la localidad.

Durante la ceremonia, el director de la institución, Javier Zapata —quien además cumple 25 años de servicio en el establecimiento— expresó su orgullo y emoción por el camino recorrido. En su discurso destacó el crecimiento sostenido de la matrícula y la llegada de estudiantes provenientes de distritos vecinos, atraídos por la propuesta educativa y las oportunidades de inserción laboral que brinda la escuela.

Asimismo, remarcó la necesidad de continuar gestionando mejoras de infraestructura, entre ellas la construcción de nuevas aulas y la ampliación de la residencia estudiantil, que actualmente alberga a 24 jóvenes. “Cada cual con su mirada, con su ideología, pero construyendo juntos porque solos no se puede”, afirmó.

Por su parte, el intendente Salvador Serenal estableció un paralelismo entre la gesta patriótica de Mayo de 1810 y el nacimiento de la escuela hace 25 años, resaltando el valor del trabajo comunitario y la ausencia de intereses individuales. “La verdadera libertad se encuentra en las instituciones educativas”, sostuvo el jefe comunal.

En ese sentido, Serenal destacó la visión de quienes impulsaron la creación de la escuela: “Esos pioneros pusieron la semilla para que hoy cosechemos el mejor fruto: mayores saberes y la fortaleza de esta identidad que hace tan distinguida a la Escuela Agraria de Las Toscas”.

Como parte de los festejos, el intendente municipal, el director de la institución, representantes de la cooperadora y el delegado local realizaron el descubrimiento de placas recordatorias en el hall de ingreso. Una de ellas fue entregada por la Municipalidad de Lincoln y otra por la Asociación Cooperadora junto al equipo directivo.

La celebración también incluyó reconocimientos a exdirectores, docentes, auxiliares y vecinos que fueron fundamentales en la creación y crecimiento de la institución educativa.

El marco artístico y cultural estuvo presente con presentaciones alusivas a la fecha patria: alumnos del nivel secundario interpretaron una chacarera y estudiantes de la escuela primaria local realizaron una representación teatral vinculada a la Revolución de Mayo.

Además de la comunidad educativa, participaron autoridades del Consejo Escolar, concejales del Honorable Concejo Deliberante, la secretaria de Cultura y Educación, María de los Ángeles Luengo; el delegado local, Roberto Cabrera; y veteranos de la Guerra de Malvinas.