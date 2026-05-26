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Se cortará el servicio eléctrico en la zona rural de Corbett para este miércoles

La Cooperativa CEyS realizará trabajos sobre la red eléctrica rural entre las 8 y las 13 horas, el que podrá reprogramarse si las condiciones climáticas no son favorables

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La Cooperativa CEyS anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a la zona rural de Corbett durante la jornada de este miércoles 27 de mayo de 2026.

Según se informó oficialmente, la interrupción del suministro se extenderá desde las 08:00 hasta las 13:00 horas y responde a trabajos de mantenimiento sobre la red eléctrica rural. La zona alcanzada por el corte fue delimitada previamente en el mapa difundido por la entidad, identificado con líneas rojas.

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios durante el período de trabajo y recordaron que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las tareas serán postergadas hasta nuevo aviso.

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