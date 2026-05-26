Buscan fortalecer las pequeñas localidades bonaerenses a través del turismo rural

La senadora provincial de la Unión Cívica Radical, Natalia Quintana, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que propone modificar la Ley Provincial 13.251 para fortalecer el desarrollo de las pequeñas localidades de la provincia de Buenos Aires mediante la promoción del turismo rural.

La iniciativa busca incorporar al turismo rural como un eje estratégico para acompañar a las economías regionales, fomentar emprendimientos locales y poner en valor el patrimonio cultural, histórico y natural de cada comunidad bonaerense.

Según explicó la legisladora, el proyecto apunta a consolidar políticas públicas que favorezcan el arraigo y generen nuevas oportunidades de desarrollo en el interior de la provincia, especialmente en aquellas localidades con mayores dificultades económicas y sociales.

En ese sentido, la propuesta plantea fortalecer la articulación entre la Provincia y los municipios a través de convenios, asistencia técnica y estrategias de desarrollo local adaptadas a las particularidades de cada territorio. Además, prevé priorizar a las comunidades más postergadas para facilitar su acceso a programas provinciales vinculados al desarrollo productivo, turístico y social.

“La iniciativa apunta a generar más oportunidades en el interior bonaerense, promoviendo un desarrollo equilibrado, sostenible y con identidad local”, señaló Quintana.

Desde el entorno de la legisladora destacaron que el proyecto no implica la creación de nuevas estructuras administrativas ni mayores erogaciones presupuestarias, sino que propone optimizar herramientas ya existentes para mejorar la implementación de políticas públicas territoriales.

La propuesta se enmarca en una agenda orientada a potenciar el desarrollo de las pequeñas localidades bonaerenses, promoviendo alternativas económicas sustentables que permitan fortalecer la identidad y el crecimiento de cada comunidad.