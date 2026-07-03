Día del Locutor: la voz que informa, educa y acompaña a la comunidad

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El 3 de julio de 1943 un grupo de pioneros de la radio argentina decidió organizarse y fundó la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), entidad que dio origen a la conmemoración del Día del Locutor. Pero la verdadera importancia de esta fecha trasciende el hecho histórico y pone en valor una profesión que ha sabido acompañar la evolución de los medios sin perder su esencia: comunicar con responsabilidad.

El locutor no es solamente quien presta su voz frente a un micrófono. Es un comunicador que informa, orienta, entretiene y, muchas veces, se convierte en una compañía cercana para miles de personas. Su trabajo exige preparación, compromiso y una profunda vocación de servicio.

En cada programa de radio, transmisión, acto, evento o medio audiovisual, la voz del locutor cumple una misión que va más allá de leer un texto. Interpreta la realidad, transmite emociones, promueve valores, difunde la cultura y contribuye a la educación de la audiencia mediante un lenguaje claro, respetuoso y accesible.

A lo largo de la historia, los locutores han estado presentes en los momentos más importantes de la sociedad: llevando tranquilidad en situaciones de emergencia, acercando información confiable, difundiendo campañas de prevención, impulsando expresiones artísticas y fortaleciendo la identidad de cada comunidad.

En tiempos donde la comunicación es inmediata y la información circula a gran velocidad, el rol del locutor cobra aún mayor relevancia. La credibilidad, la ética profesional y la capacidad para comunicar con precisión siguen siendo herramientas indispensables para generar confianza en la audiencia.

Celebrar el Día del Locutor es reconocer a quienes hacen de la palabra una herramienta de encuentro. Es homenajear a las voces que, desde hace décadas, acompañan las mañanas, las tardes y las noches de millones de argentinos, informando, educando y entreteniendo con profesionalismo y pasión.

Porque detrás de cada micrófono hay mucho más que una voz: hay compromiso, sensibilidad y la convicción de que comunicar también es una forma de servir a la comunidad.