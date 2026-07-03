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Día del Locutor: la voz que informa, educa y acompaña a la comunidad

Cada 3 de julio Argentina celebra el Día del Locutor, una fecha que recuerda la creación de la Sociedad Argentina de Locutores en 1943. Sin embargo, más allá del origen de la conmemoración, la jornada invita a reconocer el papel fundamental de quienes, a través de la palabra, construyen un puente cotidiano entre la información, la cultura y la gente

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El 3 de julio de 1943 un grupo de pioneros de la radio argentina decidió organizarse y fundó la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), entidad que dio origen a la conmemoración del Día del Locutor. Pero la verdadera importancia de esta fecha trasciende el hecho histórico y pone en valor una profesión que ha sabido acompañar la evolución de los medios sin perder su esencia: comunicar con responsabilidad.

El locutor no es solamente quien presta su voz frente a un micrófono. Es un comunicador que informa, orienta, entretiene y, muchas veces, se convierte en una compañía cercana para miles de personas. Su trabajo exige preparación, compromiso y una profunda vocación de servicio.

En cada programa de radio, transmisión, acto, evento o medio audiovisual, la voz del locutor cumple una misión que va más allá de leer un texto. Interpreta la realidad, transmite emociones, promueve valores, difunde la cultura y contribuye a la educación de la audiencia mediante un lenguaje claro, respetuoso y accesible.

A lo largo de la historia, los locutores han estado presentes en los momentos más importantes de la sociedad: llevando tranquilidad en situaciones de emergencia, acercando información confiable, difundiendo campañas de prevención, impulsando expresiones artísticas y fortaleciendo la identidad de cada comunidad.

En tiempos donde la comunicación es inmediata y la información circula a gran velocidad, el rol del locutor cobra aún mayor relevancia. La credibilidad, la ética profesional y la capacidad para comunicar con precisión siguen siendo herramientas indispensables para generar confianza en la audiencia.

Celebrar el Día del Locutor es reconocer a quienes hacen de la palabra una herramienta de encuentro. Es homenajear a las voces que, desde hace décadas, acompañan las mañanas, las tardes y las noches de millones de argentinos, informando, educando y entreteniendo con profesionalismo y pasión.

Porque detrás de cada micrófono hay mucho más que una voz: hay compromiso, sensibilidad y la convicción de que comunicar también es una forma de servir a la comunidad.

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