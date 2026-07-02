Abren la inscripción para una nueva capacitación en Manipulación Segura de Alimentos destinada a carnicerías

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Dirección General de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio informó que ya se encuentra abierta la inscripción para una nueva edición de la capacitación en Manipulación Segura de Alimentos, destinada específicamente a trabajadores y responsables de carnicerías del distrito.

La propuesta será dictada por el Departamento IACTA del Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria (ISETA) y corresponde al segundo curso presencial organizado con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos que permitan fortalecer las buenas prácticas de higiene e inocuidad alimentaria en el sector.

La capacitación se desarrollará bajo modalidad presencial los días 11, 13, 18, 20 y 21 de agosto, en el horario de 13:00 a 16:00 horas. Durante las jornadas se abordarán contenidos vinculados con la correcta manipulación de los alimentos, la prevención de riesgos sanitarios y la aplicación de procedimientos que garanticen la seguridad alimentaria en los establecimientos.

Los interesados podrán inscribirse a través del formulario disponible en el sitio web oficial de la Municipalidad de Nueve de Julio, www.9dejulio.gov.ar.

Desde la Dirección General de Bromatología invitaron a todos los trabajadores del rubro a participar de esta instancia de formación, destacando que la capacitación busca promover una adecuada manipulación de los alimentos, contribuir a la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y fortalecer la calidad de los servicios que se brindan a la comunidad.